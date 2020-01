Ve a Sanguinetti y tiene ganas de volver: “pero con un Lacalle alcanza” Los Lacalle locales en la despedida del presidente electo. El padre, Luis Alberto Lacalle Herrera dice que no habla de temas coyunturales aunque ganas no le faltan. Su hijo, Luis Lacalle Pou, le agradeció por abandonar el protagonismo.

Actualizado: 27 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

Luis Alberto Lacalle Herrera acompañó a su hijo en el evento tradicional del herrerismo. La reunión que él creó junto a otros dirigentes y que ahora se amplió al sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou, se llevó a cabo en una estancia en la Posta de la Laguna, por la Ruta 15 (km 7.5), antes de llegar a La Paloma.

Lacalle Herrera contó que la primera reunión de este grupo fue hace tanto que no recuerda bien la fecha, pero más o menos vino con la vuelta a la democracia. También aclaró que no iba a hablar de coyuntura política actual y se enojó cuando le preguntaron sobre esos temas. Su silencio no es por falta de ganas. “Con un Lacalle alcanza”, le dijo a No Toquen Nada.

Su hijo, Luis Lacalle Pou, se despidió de la militancia en el evento y en su discurso le agradeció al ex presidente por ponerse al costado del camino en estos años, por “participar o estar, sin ser protagonista”. El presidente electo dijo que para crear su sector “Todos” tuvo que “desafiar la química partidaria y para eso fue necesario construir algo “potente y fuerte” dentro del Partido Nacional para ganar las elecciones. Destacó a su padre como el “más puro exponente vivo del herrerismo”, representante de la “matriz más ortodoxa del partido” y los militantes lo aplaudieron.

Sobre el evento en La Paloma, Lacalle Herrera explicó que nació hace más de treinta años. Sus fundadores fueron el ex diputado José Carlos Cardoso, el ex senador Luis Alberto Heber, el ex diputado Jaime Trobo. “Ese fue un poco el grupito fundador del nuevo herrerismo. El vicio nuestro era hablar de política, entonces, nos íbamos de vacaciones y no nos encontrábamos ¿Y dónde nos juntamos? Bueno, José Carlos tiene un cordero y nos encontrábamos para despuntar el vicio. Después terminó en esto. Cuando nos empezó a ir bien, empezó a crecer el herrerirsmo y ya no era una reunión de grupo, sino una noticia en el calendario porque normalmente salía alguna cosa. Siempre las comidas anteriores a las elecciones son las importantes porque hay un interés vinculado a quiénes van a ser los candidatos, el interés por estas cosas tiene un ritmo electoral quinquenal. Pero esto es más grande a lo nuestro, Luis es mucho más, yo fui electo por un sector del Partido Nacional nada más”, contó.