El nuevo coronavirus que surgió en China y las medidas que tomó Uruguay La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), Lucía Alonso, contó qué se sabe del nuevo coronavirus o coronavirus de Wuhan que surgió en China y qué pasa en Uruguay.

Actualizado: 30 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

Tras el recuento oficial de las últimas 24 horas, se sabe que en China ya murieron 170 personas por el nuevo coronavirus y los infectados llegaron a 7.736, un tercio más que el miércoles, según informó El País de Madrid.

Los coronavirus son una extensa familia de virus. Algunos de ellos pueden causar diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves como el Síndrome Respiratorio del Medio Este (MERSCoV) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV).

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), Lucía Alonso, respondió en No Toquen Nada (DelSol FM) algunas preguntas para conocer más sobre este nuevo virus.

¿Por qué este coronavirus puede tener consecuencias graves?

Este virus tiene una gran predilección por la vía aérea inferior, a diferencia de los coronavirus que normalmente circulan, y es grave porque virtualmente en casi todos los pacientes se produce una neumonía, es decir, una afectación de los pulmones. Esto condiciona su evolución, en contraposición al resto de los coronavirus habituales que solamente causan un resfrío banal.

¿De dónde surgen los datos que se conocen hasta ahora?

Son informaciones preliminares de la vigilancia epidemiológica que se hace día a día a partir de fuentes oficiales en China y de ahí se aporta a Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que sabemos hasta ahora como hipótesis más probable es que su origen sería zoonótico, esto significa que se transmitió de algún animal, probablemente un murciélago o algún otro mamífero, que luego fue consumido por personas y a partir de ahí pasó al personal de salud que es la primer barrera en estas situaciones. Lo que se desconoce es la magnitud de la transmisibilidad que tiene, es decir cuántos casos secundarios se producen a partir de un caso. Por ahora se estima de uno a cuatro. Para tener una referencia, en el caso del sarampión es de 12 a 18. Esto quiere decir que la transmisibilidad del nuevo coronavirus no es excesivamente alta y la letalidad, es decir los que fallecen, están en el entorno del 4%. En el caso del SARS en 2002, este evento tiene varias características similares, llegó a ser de 10%. Es posible que este evento llegue a esa cifra, aunque no es posible saberlo hoy.

¿Por qué se transmite tan rápidamente?

La transmisión de la enfermedad ocurre principalmente por el contacto directo con las personas afectadas, al igual que pasó en el SARS, todo nos lleva a pensar que es por gotitas que se producen cuando uno tose o estornuda, también puede darse por el contacto con elementos inanimados, como una taza, que son tocados luego de toser.

¿Por qué puede agravarse el cuadro de un paciente?

Todavía hay mucho que conocer para poder saberlo con certeza, pero sí sabemos por algunos estudios recientes publicados estos días que la mayoría de los afectados son hombres, en el entorno de los 40 o 45 años, con enfermedades preexistentes como las diabetes o hipertensión, eso condiciona a mayor gravedad en este y otros virus respiratorios.

¿Existe una vacuna para tratarlo?

Han sido variables los esfuerzos para hallar una vacuna, hasta el momento no se desarrolló ninguna, hay reuniones en Beijing con el director general de OMS, hay estudios experimentales, pero el tiempo en el que se puede encontrar una es difícil de determinar en esta etapa, si bien es la intención de la OMS desarrollarla. A los pacientes que contraen el virus se les tratan los síntomas y se los trata, pero hasta ahora solo hay ensayos experimentales. En el caso de la vacuna, el propósito es el control a mediano y largo plazo, porque esa variante del virus no desaparece, queda circulando en un área o en más de una por un tiempo. Por ejemplo, para el coronavirus de 2012 (Arabia Saudita) no se desarrolló vacuna y sigue circulando.

¿Qué medidas se tomaron en Uruguay y la región?

Las acciones principales que están recomendadas en un escenario de este tipo es estar alerta para dar una respuesta precoz en un caso de importación. Todos los casos importados hasta ahora tuvieron un viaje a Wuhan o un contacto directo con enfermos, por lo tanto, los países deben vigilar el ingreso de personas que vengan de ese lugar o que hayan tenido contacto. Eso es lo que estamos haciendo en Uruguay. Después, las acciones de vigilancia en puntos de entradas se hacen de forma activa en caso de ser recomendadas por la OMS si se declara la emergencia internacional, ahí puede agregarse la pesquisa en aeropuertos y puertos, pero al momento eso no está vigente.