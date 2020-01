OMS declara la emergencia internacional ante propagación del virus Numerosos países extreman sus medidas de precaución, protegen sus fronteras y repatrian a sus ciudadanos de China este viernes para frenar la propagación del coronavirus de Wuhan, que ya dejó 213 muertos en el país, una situación que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia internacional.

Las autoridades sanitarias chinas informaron este viernes que el saldo de víctimas mortales por la epidemia ascendía a 213 personas, con alrededor de 10.000 casos confirmados de contaminación y unas 102.000 personas en observación.

Este nuevo balance sugiere que el registro diario de decesos continúa creciendo de forma marcada, a pesar de las medidas sin precedentes adoptadas en la provincia de Hubei hace una semana.

En este contexto, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que eviten viajar al gigante asiático.

En una nota oficial, el Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel cuatro, para pedir a los estadounidenses que "no viajen" a China debido a la esta nueva epidemia.

Otros países decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China, como Mongolia, Singapur e Israel, en tanto las evacuaciones internacionales proseguían.

Tras una reunión en Ginebra, la OMS declaró el jueves la emergencia internacional ante la epidemia, después de haber sido fuertemente criticada por no haber alertado antes de la gravedad de la situación.

"Declaro la epidemia una emergencia de salud pública de alcance internacional", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles (...) No significa que desconfiemos en China", añadió el funcionario.

No obstante, el jefe de la OMS apuntó el jueves que la entidad no apoya la restricción de los viajes hacia o desde China. "La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción" de viajes o comercio, sostuvo.

Primeros casos en Reino Unido y Rusia

Wuhan, una ciudad de unos 11 millones de habitantes, está literalmente aislada del mundo desde el 23 de enero, para tratar de contener la propagación de la epidemia.

Los 56 millones de personas que viven en la zona aislada, en la provincia de Hubei, no pueden salir de la región. Entre ellos hay miles de extranjeros.

En cualquier caso, la cifra de contagiados en China continental es muy superior a la de las 5.327 personas infectadas en 2002 y 2003 por el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), un coronavirus que causó 774 en todo el mundo hace casi 20 años, 349 de ellos en China.

Si bien la gran mayoría de los casos está en China, principalmente en la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan, una veintena de países han declarado casos, sobre todo en en personas que llegan de China.

En el Reino Unido, se confirmaron los dos primeros casos este viernes, ambos "miembros de una misma familia", indicaron las autoridades, que señalaron que los pacientes están siendo tratados por especialistas.

Rusia también confirmó este viernes los dos primeros enfermos por este coronavirus en su territorio y anunció la evacuación de sus ciudadanos de varias regiones chinas debido a la epidemia.

Repatriación de ciudadanos chinos

Ante la decisión de diversas líneas aéreas de suspender o disminuir sus vuelos hacia China, el gobierno de Pekín anunció el viernes su decisión de enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos en el exterior, en particular aquellos originarios de la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia.

Esta decisión se debe a las "dificultades prácticas que ciudadanos de [la provincia de] Hubei, especialmente los de la ciudad de Wuhan, han enfrentado en el extranjero", expresó la portavoz de la cancillería, Hua Chunying.

En sentido contrario, los gobiernos de Estados Unidos y Japón formularon llamados a sus habitantes a evitar viajes a China en estos momentos.

Otros países optaron por cerrar sus fronteras a los viajeros procedentes de China como anunciaron este viernes Singapur y Mongolia, en una medida similar a la anunciada por Israel el jueves.

Entretanto, varios países iniciaron las operaciones de evacuación de sus ciudadanos.

En Italia, que declaró el estado de emergencia este viernes, un crucero con 7.000 personas a bordo quedó en cuarentena en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, por casos sospechosos de coronavirus a bordo. Las pruebas preliminares a una pasajera china descartaron la presencia de la infección.

Operaciones de evacuación

Estados Unidos y Japón fueron los primeros países en evacuar el miércoles a una parte de sus ciudadanos. Para este viernes, se programó el traslado de más de 100 europeos en un avión fletado por el Reino Unido, y Alemania anunció la evacuación de "más de 100" ciudadanos en un avión del ejército.

Asimismo, Italia anunció el envío de un avión el jueves, España dijo que la evacuación se realizaría "en las próximas horas" y Canadá también fletará un avión.

Por otro lado, un avión francés con 200 pasajeros procedentes de Wuhan, aterrizó este viernes en el sur de Francia. Los evacuados permanecerán aislados durante 14 días en un centro de vacaciones especialmente preparado en el sur del país, cerca de Marsella, para la realización de exámenes.

De los 195 estadounidenses que llegaron el miércoles a una base militar en California, ninguno presentaba síntomas del virus. Todos permanecerán en aislados durante 72 horas.

En cambio, en Japón, de los 206 repatriados, tres estaban infectados, que se suman a los otros ocho casos ya registrados previamente.

Grandes empresas como Toyota, IKEA, Starbucks, Tesla, McDonald's y el gigante tecnológico Foxconn decidieron suspender de forma temporal su producción o cerrar sus tiendas en China.

