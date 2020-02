Copa Sudamericana: Fénix le ganó a El Nacional Un cabezazo de Ignacio Pallas, a diez minutos del final del encuentro, le dio la victoria a Fénix este miércoles en su duelo de ida de primera fase ante el ecuatoriano El Nacional por la Copa Sudamericana.

Actualizado: 06 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

Con sus 1,93 metros de altura, Pallas, de 37 años y quien llegó del Puebla mexicano, aprovechó un córner muy bien ejecutado para vestirse de héroe y dejar arriba en la serie a los albivioletas.



En la primera parte y pese al equipo netamente ofensivo que puso en cancha Juan Ramón Carrasco, las primeras opciones de gol fueron para El Nacional que provocó un fuerte dolor de cabeza a sus rivales mediante el juego de Holger Matamoros.



Las embestidas del número 7 por el centro y por el sector derecho del ataque generaron opciones claras, aunque no tanto como la que logró Jairo Padilla con un tiro libre que logró el grito de gol de los hinchas visitantes, seguido del lamento al darse cuenta que la pelota había salido a centímetros del vertical.



Pese a sufrir en esas ocasiones, Fénix también generó sus oportunidades de gol en la primera etapa mediante disparos desde afuera del área y jugadas preparadas.



Un tiro lejano de Andrés Schettino y uno dentro del área de Roberto Fernández sacudieron las manos del portero Johan Padilla, quien no pudo llegar en la más clara de su equipo y fue bien custodiado por sus defensores que impidieron sobre la línea un gol de Brian Olivera.



En la segunda parte y a pesar de que el local se aproximó más, el encuentro fue muy parejo y se disputó mayormente en la mitad de la cancha.



Sin embargo, cuando todo hacía indicar que no iba a haber goles, Pallas infló las redes con un golpe de cabeza y le dio la victoria a los de Carrasco ante los de Eduardo Lara, que buscarán la remontada el próximo 20 de febrero en el estadio Atahualpa de Quito.

