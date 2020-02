El “hasta siempre” de Vázquez en el PIT-CNT El PIT-CNT le realizó este miércoles un homenaje al presidente Tabaré Vázquez.

Actualizado: 13 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

El presidente dijo que pertenece históricamente a la clase trabajadora, al tiempo que los dirigentes de la central sindical le agradecieron las conquistas laborales que encabezó en sus gobiernos y lo compararon con José Batlle y Ordóñez.

El mandatario saliente fue recibido con el clásico “y ya lo ve, y ya lo ve, el presidente Tabaré”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, había dicho que el acto sería un éxito si el auditorio estaba colmado. Así respondió a las críticas de varios sindicatos y gremios que no estuvieron de acuerdo con hacerle un homenaje al presidente.

La sede de la calle Jackson estaba llena de sindicalistas que esperaron que Vázquez terminará una breve reunión que mantenía con el presidente de la central Fernando Pereira y con el secretario general Marcelo Abdala.

También quedó gente afuera que lo escuchó por unos parlantes que pusieron en la puerta, la calle estaba cerrada. No había carteles ni banderas, más allá de uno que rezaba “Gracias Tabaré”.

En el acto no estaban presentes los dirigentes de COFE, Adeom y FOEB (por lo menos los más notorios) que se habían opuesto a la realización del homenaje.

Entre el público estaban algunos ministros salientes, Ernesto Murro, Guillermo Moncecchi, Eneida de León, Liliam Kachichían, el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, el Intendente Christián Di Candia y los candidatos a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar.

El acto comenzó con un espectáculo cuatro de las “Guitarras montevideanas” que interpretaron tres temas.

Luego comenzó la parte oratoria a cargo de Marcelo Abdala. En el escenario estaban Fernando Pereira, Abdala y la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa.

El secretario general dijo que el acto era más que un simple reconocimiento. Abdala dijo que Vázquez asumió en un país en un contexto de “neoliberalismo extremo”.

“Su gobierno significó un enorme cambio cualitativo para la clase trabajadora y vastos sectores populares. Hablábamos inclusive de la legalización de la clase trabajadora en sus posibilidades de acción. Quien solo puede ver los aspectos formales de la democracia, muy importantes por cierto, no puede entender este razonamiento. La interrelación creativa entre un conjunto de decisiones democráticas encabezadas por Tabaré Vázquez con la labor cotidiana, ardua y tenaz de un movimiento obrero maduro generó ese camino de democracia profunda y de crecimiento del actor sindical”, afirmó.

Abdala respondió a las críticas por realizar el acto y dijo que con ese homenaje no se afectaba a la independencia de la central sindical.

“Por supuesto y hasta tal vez esté de más decirlo, que dicho esto no queda para nada empañada ni la independencia de clase ni la autonomía ni la autarquía con que resuelve, se organiza y lucha nuestra clase trabajadora que camina siempre e intenta avanzar siempre hacia una sociedad sin explotados ni explotadores”, señaló.

Abdala repasó algunas de las medidas aprobadas en los gobiernos de Vázquez que favorecieron a los trabajadores.

Mencionó los consejos de salarios, la creación del Mides, el Plan de Emergencia, la ley de Libertades Sindicales, la ley de jornada laboral de 8 horas para el trabajador rural, la reglamentación del trabajo doméstico, la ley de licencias especiales por paternidad, maternidad, adopción y duelo, la ley de abreviación de los juicios laborales, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la ley de negociación colectiva para los funcionarios públicos y la ley de desafiliación de las AFAP.

Para Abdala todas estas conquistas generaron más conciencia de la clase trabajadora y eso ayudó al fortalecimiento de la organización sindical.

“Tenemos la siguiente hipótesis: que un día en la historia, serán reconocidas las conquistas laborales encabezadas por el doctor Tabaré Vázquez e impulsadas por la lucha de la clase trabajadora con la misma admiración con que hoy miramos las reformas de Don José Batlle y Ordóñez”, afirmó Abdala.

“Quiero decir públicamente que históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores".

—Tabaré Vázquez.

Luego habló Tabaré Vázquez que hizo un discurso de 10 minutos. Con un tono sereno, pausado, Vázquez primero agradeció al PIT-CNT y destacó que el reconocimiento era compartido con su equipo de gobierno.

El mandatario saliente dijo que esa colaboración fue fundamental “para avanzar en el terreno de la justicia social, en el terreno de las políticas públicas y de las políticas sociales, en el terreno de conquistar y reconquistar derechos legítimos de las compañeras y los compañeros trabajadores en nuestro país que estaban muchos de ellos soterrados”.

Entonces destacó que “por suerte hemos ido de a poco, entre todos, logrando avanzar en esa dirección de una mayor justicia social y una mayor justicia para el trabajador”.

Eso tampoco hubiera sido posible, agregó, “si no hubiéramos tenido frente a nosotros, con nosotros, a nuestro lado, a la clase trabajadora y al PIT-CNT”.

Al final de su discurso Vázquez dijo que se siente orgulloso de ese reconocimiento porque se siente parte de la clase trabajadora.

“Quiero decir públicamente que históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores. No lo digo por estar acá, lo he dicho en otras oportunidades. Toda mi familia de quién sabe cuánto tiempo atrás fue trabajadora. Porque la familia de quien fue mi compañera de toda la vida también es de la clase trabajadora. Más allá de cualquier trabajo que estemos realizando, el de la Presidencia de la República también es un trabajo si así se interpreta”, sostuvo.

Para cerrar el presidente dijo que todavía no se iba a despedir. “Para que no haya mucha crítica por parte de quienes siempre nos han criticado, porque dentro de pocos días voy a poder despedirme como quisiera despedirme, me voy a guardar en el corazón una de las tres palabras de la despedida que quisiera hacer hoy pero que haré próximamente: hasta siempre”,remató.

Con base en un informe de José Benítez para No toquen nada.