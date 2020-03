“No corresponde una prórroga” en la apertura del corralito mutual, según Salinas El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que se presentará un programa de alcance nacional para la patología cerebrovascular, para la salud mental y las adicciones.

03 de marzo de 2020

“La necesidad de ampliar el concepto de inclusión para lo cual desarrollaremos programas que permitan la inserción social de grupos vulnerables que no han recibido la atención suficiente, como por ejemplo los pacientes con demencia, Parkinson, y Trastornos del Espectro Autista”, afirmó.

Además, Salinas dijo que no habrá prórroga del corralito mutual de febrero como pidieron las mutualistas.

Las instituciones habían reclamado esta extensión porque dijeron que hubo miles que se quedaron sin poder cambiarse el último día.

Ayer Salinas dijo a No toquen nada que ellos no van a dar prórroga. “De todos los miles que se movieron si se quedaron fueron muy pocos casos. Pensamos que no corresponde una prórroga”, afirmó.