Astori: es “totalmente desubicado” pedir a los directores de empresas públicas el ajuste de tarifas El exministro de Economía cuestionó en El Espectador la carta enviada por el director de la OPP, Isaac Alfie, a los directores de las empresas públicas. Además, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio señaló que el nuevo gobierno “tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político institucionales correspondientes a la gestión de las Empresas Públicas”.

El pronunciamiento se da después de que se conoció que el nuevo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, envió una carta a directores de empresas públicas para que aporten información en 48 horas para el ajuste de las tarifas.

El exministro de Economía y actual senador, Danilo Astori, cuestionó en el programa Más Temprano que Tarde de El Espectador el planteo de Alfie.

“Totalmente desubicado porque la responsabilidad de fijación de tarifas, en todo tiempo y lugar, es del Poder Ejecutivo. Esto es el presidente la República actuando con el o los ministros correspondientes. De ninguna manera corresponde trasladar esta responsabilidad a los directorios de las empresas a los que se les puede pedir información”, afirmó Astori.

Los directores que continúan en sus cargos, “pueden decidir seguir al frente de las empresas para que no se origine un vacío de poder o de decisiones importantes. Pero la responsabilidad no la puede eludir el Poder Ejecutivo”, agregó.

En ese sentido, la declaración del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio no habla de la carta de Alfie pero plantea la “preocupación por la falta de señales para el nombramiento de los nuevos directorios” y señala que “es diferente seguir integrando los directorios mientras se tramitan las venias para no dejar las empresas desprotegidas, a asumir la gestión desde la nueva política pública”.

También señala que existen “mecanismos normativos que permiten sustituir temporariamente a los directorios actuales antes del nombramiento definitivo con las venias correspondientes”.

Astori defendió en Más Temprano que Tarde la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de no aumentar tarifas en enero.

“Cuando tomamos la decisión de no ajustar tarifas a mediados del año pasado fue porque la información que teníamos de las empresas y en particular de Ancap que había experimentado una mejora notoria en sus números, nos hacía posible no ajustar las tarifas. Además lo hicimos con la tranquilidad de saber que durante cinco años estuvimos escuchando de parte de la oposición la necesidad de que no hubiera aumento de tarifas”, dijo el senador.