La designación del MSP que generó sorpresa y discrepancia La Comisión Honoraria Asesora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT) pidió una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para manifestar su discrepancia con el nombramiento de la nueva directora del INDT, Ana Castro.

Actualizado: 04 de marzo de 2020 — Por: Emiliano Zecca

La comisión que asesora al INDT se reunió de manera urgente y, según dijeron a No Toquen Nada (DelSol FM) sus representantes, la nueva directora aún no está designada porque no tuvieron una comunicación oficial, a pesar de que fue investida en el cargo en la presentación de autoridades del MSP.

La Comisión Honoraria Asesora del INDT está integrada por dos miembros designados por el MSP y dos de la Universidad de la República, uno Facultad de Química y otro de Medicina, y también por la dirección de INDT.

La reunión urgente se convocó ante la sorpresa por la designación, ya que es la primera vez en 41 años que un cambio de gobierno trae un cambio de dirección en el INDT, que es un organismo desconcentrado en la órbita del MSP.

Además, si asume Ana Castro será también la primera vez que el cargo sea ocupado por otro profesional que no es el grado cinco, o sea el profesor con más mérito académico. Castro llegó a ser grado dos dentro del INDT, en el área de procuración de donantes.

Las autoridades actuales de Salud Pública explicaron a No Toquen Nada que consideraban necesario un recambio y eligieron a Castro, que es una técnica con más de 20 años en el INDT, sin dar más argumentos.

En 2016, Castro fue sancionada con una amonestación por el Colegio Médico y luego esta sanción fue retirada y quedó solo en una advertencia por su actuación en una denuncia de uso indebido de información para la publicación de un artículo científico.