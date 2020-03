Laicidad o laicismo, un debate que vuelve “a dividir” Dirigentes del Partido Colorado y del Frente Amplio criticaron que Presidencia haya informado sobre un encuentro religioso en el que participó el presidente Luis Lacalle Pou.

Actualizado: 04 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Este martes en No toquen nada el diputado colorado Ope Pasquet dijo que el evento divide.

“Estas no son las cosas que unen a los uruguayos, como dijo Lacalle Pou a la salida, sino que nos plantean nuevas divisiones. Vamos a volver a discutir el concepto de laicidad. Creo que esto se traduce en eso: nos están proponiendo una nueva definición del concepto de laicidad”, afirmó el legislador.

Además, en redes sociales, Felipe Schipani, diputado y secretario de la departamental de Montevideo del Partido Colorado, dijo que “no corresponde que a través de los canales de comunicación del gobierno se divulgue dicha concurrencia”.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini tuiteó una foto de Luis Lacalle Pou rezando y puso que “el Estado no sostiene religión alguna”.

El encuentro interreligioso fue convocado por la Iglesia Católica y acordado entre el arzobispo de Montevideo Daniel Sturla y el presidente de la República, según contó Sturla a No toquen nada.

El pastor metodista Raúl Sosa explicó en No toquen nada por qué su iglesia no participó.

“No participamos porque me parece que la convocatoria afectaba de alguna manera la laicidad. No dije que la vulneraba, hay que ser muy cuidadoso con las expresiones”, advirtió.

El presidente Lacalle Pou justificó su presencia a la salida del evento en la Catedral. “Hace un tiempo ustedes cubrieron una reunión en el templo de la Masonería, hemos estado en celebraciones judías, hoy estamos en una celebración multirreligiosa. Entre Estado e iglesia, el artículo 5 de la Constitución claramente establece una separación. Y en ese sentido así tiene que comportarse el gobierno y un presidente. Sin perjuicio de eso, laicidad no es laicismo. Lacidad es no tener una religión oficial, no significa no creer o no tolerar o no ser bienvenidas las religiones”, sostuvo Lacalle.

Ope Pasquet, diputado de la coalición, le contestó que “el concepto de que el Estado no sostiene ninguna religión está en la Constitución. Si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar la Constitución. No es simplemente opinar distinto”, afirmó.

El diputado consideró que si bien Lacalle citó el artículo constitucional, luego dijo “sin perjuicio de eso” y “sostiene lo contrario”.