“El esfuerzo lo va a hacer la ciudadanía y el gobierno” El presidente habló ayer de su compromiso de campaña de ahorrar 900 millones de dólares. Y dijo que tomaron otras medidas además del aumento de tarifas.

Actualizado: 12 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

“Estamos ahorrando un 15% en gastos de funcionamiento e inversiones, excluidas las partidas salariales. Una adecuación para completar un tercio de las vacantes generadas salvo aquellas que ya hablamos en campaña electoral que eran las más necesarias. Le encomendamos a las empresas públicas un compromiso de gestión que deben elevar al ministerio antes del 30 de abril de 2020”, dijo.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo cuál es el objetivo de todas las medidas tomadas.

“Es importante tener en cuenta el objetivo de todas medidas es reactivar la economía, generar mayores puestos de trabajo. Esta adecuación tarifaria se hace por debajo de la evolución de costos para cada una de las empresas públicas que estamos considerando. También ya internaliza, ya considera, que las empresas públicas vana realizar mejoras en la eficiencia en su gestión”, afirmó.

Cuando le preguntaron por el ahorro de los 900 millones prometido en campaña y Luis Lacalle Pou volvió a hablar del gobierno anterior.

“El costo de los servicios públicos sobre los cuales no operó el gobierno saliente y puso la carreta delante de los bueyes sin hacer el ajuste en enero, no se lo vamos a trasladar a la ciudadanía toda justamente porque esa meta, ese faro de los 900 millones de dólares lo empezamos a cumplir al mismo tiempo. Por eso distribuimos la carga del esfuerzo. El esfuerzo lo va a hacer la ciudadanía por el aumento de costos pero gran parte de ella la va a asumir el gobierno entrante que no fue quien generó la ineficiencia en las empresas públicas”, afirmó.