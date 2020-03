Cuarentena obligatoria que pide el SMU busca anticiparse a la alta demanda de camas La cuarentena general que fue solicitada por el SMU al gobierno -y que apoyan varias sociedades científicas- busca anticiparse a la alta demanda de camas que puede producir el coronavirus.

Actualizado: 23 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

La médica intensivista e infectóloga, Daniela Paciel, es además vocal de la Sociedad de Infectología Clínica y de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, explicó que “hay que estar preparados”.

“Si después tenemos la suerte de no tener el impacto y en nuestra sociedad el coronavirus se comporta como en la sociedad alemana y no como en la italiana o la española, buenísimo, vamos a tener un sistema de salud que va a salir hasta reorganizado y fortalecido por esto. Esperemos que sea esa la buena noticia y no que perdamos seres queridos por no haber evaluado esta posibilidad”, explicó.

Paciel dijo que la ocupación de los CTI se estima globalmente en 80% y que lo ideal es tener un 70% de ocupación para que haya flexibilidad en el sistema.

“Estar preparados no quiere decir generar alerta, alarma, ni pesimismo. Quiere decir porque enfrentar con la mayor confianza posible este desafìo que nos toca a todos porque apela al miedo. Y cuando hay miedo, se complica”, agregó.

Hay preocupaciones por cosas que ya están sucediendo, como la exposición de aquellos que hacen medicina prehospitalaria (emergencia) y porque la población general acopió material que no necesita y que es para el personal de salud.

“Determinado material con el que debe contar el personal de la salud para la asistencia de los pacientes, para la asistencia de los inmunodeprimidos, para las personas críticas y graves. Básicamente si no contamos con esos materiales ponemos en jaque la vida de esas personas y nuestras vidas”, afirmó.