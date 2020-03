“Inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total”, según Vázquez Tabaré Vázquez aseguró este lunes que su país deberá aplicar "inevitablemente" la cuarentena obligatoria para evitar el avance del COVID-19 que, actualmente, ya tiene 158 casos positivos.

Actualizado: 23 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

El expresidente y médico hizo esta afirmación en M24 y aseguró que, antes de todo, el actual gobierno liderado por Luis Lacalle Pou debe darle prioridad a la salud de la población.



"¿Cuál es la única solución que hoy en día tenemos? Aislar a las personas, no hay otra. Evitar el contacto con eventuales portadores del virus", subrayó Vázquez, quien dejó el mando el pasado 1 de marzo.



En Uruguay se suspendieron las clases, los espectáculos y la mayoría de actividades vinculadas al sector público. Se obligó al cierre de los centros comerciales (excepto los locales de alimentación y farmacias) y se limitó el horario de las ferias callejeras.



Vázquez enfatizó que apoyó las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno pero considera que es necesario dar un paso más para evitar que la enfermedad siga avanzando y haya riesgo de que colapse el sistema de salud.



"Inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total. Si queremos cortar este ciclo vicioso de más número de casos, más población de riesgo contaminada, más necesidad de asistencia en los sistemas de salud, no lo podemos soportar ni acá ni en ninguna parte del mundo ese crecimiento", reflexionó.



Según Vázquez, el gobierno ha hecho bien en seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso se adelantó a tomar alguna de las medidas antes de tiempo.



"Pero esto sigue creciendo y me parece que ahora hay que comenzar a pensar y tomar lo antes posible alguna medida más radical que permita cortar este crecimiento que, si no tomamos alguna medida muy seria, va a ser más largo y más impredecible el futuro", opinó.



Si bien sabe los problemas que puede generar en la economía del país una medida como la cuarentena obligatoria, afirmó que si se demora más tiempo luego puede ser peor.



Además de la cuarentena, el expresidente señaló que hay que buscar diagnosticar la mayor cantidad de casos posibles para saber con exactitud el número de infectados.



"No hay prioridad mayor que brindarle o asegurarle en lo posible a la gente el derecho a la vida y a la salud. Cuando hablamos de cómo encaramos este tema de futuro, por cierto que hay que tener en cuenta la economía pero si tengo que priorizar hoy priorizo por la vida y salud de la población", aseguró.



Para Vázquez, "es tiempo de bajar la pelota al piso" para analizar cómo seguir y sería "muy bueno" que exista un acuerdo nacional entre todos los partidos políticos para encarar la crisis sanitaria.



"Las medidas que han planteado están bien, hay que apoyarlas, hay que tener calma, hay que quedarse en la casa dentro de lo posible pero tenemos que dar un paso más adelante", concluyó.

EFE