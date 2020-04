Gloria Estefan recupera un éxito de los '80 y canta “ponte la máscara” La cantante cubanaestadounidense Gloria Estefan, una de las estrellas más emblemáticas de Miami de los años '80 y '90, publicó una versión de su éxito "Get On Your Feet", alentando a la población a ponerse la máscara para prevenir la propagación del coronavirus, un tema que disparó sus reproducciones en Instagram.

Actualizado: 06 de abril de 2020 — Por: Redacción 180

Gloria Estefan con máscara