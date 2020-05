20 de Mayo: el “presente” de un reclamo de memoria y justicia que este año será virtual El próximo miércoles 20 de mayo se realizará la vigésimo quinta Marcha del Silencio bajo la consigna: “Son memoria. Son presente. ¿Dónde están?” Este año, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, la marcha será virtual y por eso se están desplegado distintas estrategias para potenciarla.

Actualizado: 18 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

Desde el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocan a una transmisión en vivo a las 19:00 hs en la que se emitirá un video con las fotos y el nombre de cada una de las personas detenidas desaparecidas.

Tras la negativa del gobierno de otorgar una cadena nacional, la transmisión se realizará en vivo por Radio Uruguay y Televisión Nacional. También invitan a conectarse a través de las plataformas de Familiares: Youtube, Instagram, Facebook.

En los días previos, Familiares ha invitado a colocar en cada hogar o lugar de trabajo, distintivos como son la margarita, las fotos de las personas detenidas desaparecidas, las siluetas, las consignas permanentes de verdad, justicia, memoria y nunca más; así como balconeras, pañuelos, tapabocas o camisetas de la vigésimo quinta “Marcha del Silencio”.

Para visualizar todas las iniciativas, invitan a que las publiquen en sus redes bajo los hashtags #marchadelsilencio2020 #marchadelsilenciopresente y de esta manera se estará formando parte de la marcha virtual.

De todas formas se solicitó a la Intendencia de Montevideo permiso para que la Avenida 18 de Julio que año tras año recorre la marcha desde Rivera y Jackson a la Plaza Libertad, quede libre.

Este año no habrá allí una marcha multitudinaria como en cada edición. Por ella transitará en silencio un camión con una pantalla en la que se van a pasar las fotos de los detenidos desaparecidos.

No toquen nada conversó con Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecido, sobre cómo se están preparando para el 20 de Mayo.

“Se va a difundir por los medios públicos las fotos, las imágenes del silencio con los nombres de todos los desaparecidos, con el mismo audio con el que hacemos la marcha. La acción que vamos a hacer todos juntos, en todo el país, a esa hora, es decir el “presente” detrás de cada nombre”, explicó.

Zaffaroni pidió que “cada uno, organizando la familia, como pueda, cuidando esta situación sanitaria” participe de la consigna. Contó que algunas personas desde distintos puntos del país les han comunicado que organizarán pequeñas marchas, caravanas o reuniones en plazas.

Otra de las iniciativas es “Vivos En Nuestra Memoria”, una propuesta de una marcha virtual a través de instagram. La idea es que cada persona haga un vivo de instagram, en silencio, desde sus propias cuentas. Para saber si esas personas están marchando llevarán uno de los 196 retratos de los desaparecidos, como foto de perfil. Para participar de esta marcha virtual por Instagram en el mismo momento en el que Familiares lee los nombres de los detenidos desaparecidos deben ingresar a vivosennuestramemoria.com.

Proyecto fotográfico

Otras de las iniciativas de cara a la marcha virtual del 20 de Mayo es el proyecto fotográfico “Imágenes del Silencio”. Un proyecto de Annabella Balduvino, Elena Boffetta, Ricardo Gómez, Federico Panizza y Pablo Porciúncula, que busca mantener viva la memoria en el camino por Verdad y Justicia.

El fotógrafo Ricardo Gómez, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo que la idea surgió cuando se pusieron a pensar qué podían hacer para conmemorar los 25 años de la marcha. “Para eso ideamos este proyecto que consiste en retratar a 196 referentes de la sociedad, de diferentes ámbitos, deportistas, artistas, líderes sociales, tratando de abarcar lo más amplio posible, sosteniendo o abrazando uno de los carteles de nuestros desparecidos. Con ese material realizamos varias acciones”, explicó.

Todo este proyecto fotográfico se puede seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook.

El 20 de mayo se va a abrir una muestra en la fotogalería de la Unión, detrás del Hospital Pasteur, en la que se va a poder ver la totalidad de estos retratos. La muestra estará hasta el 24 de agosto.

Al recordar la importancia de las marcha de los 20 de mayo, Zaffaroni dijo que los Familiares y sobre todo las Madres que comenzaron con esta movilización hace 25 años, “ayudaron al país a pensar que no íbamos a amedrentarnos cuando queremos saber sobre un ser querido. No son aceptables las muertes arbitrarias, por torturas. No sé qué les pasa por la cabeza cuando además de haber matado a personas, no entregan sus cuerpos. Es un día emblemático para reforzar los valores de la democracia”, afirmó.

Con base en un informe de Tania de Tomas, para No toquen nada.