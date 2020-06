Las razones de la renuncia de Renom al Inumet Madeleine Renom renunció a su cargo como presidenta de Inumet luego de cuatro meses en donde no recibió una sola señal del gobierno sobre su cargo ni sobre el organismo.

“Me había comunicado con la ministra, con Presidencia, transmití los proyectos, las cosas que estaban en camino para ver qué iba a suceder con las autoridades. No tuve ninguna respuesta. Ahora viene el presupuesto quinquenal, hay que hacer un plan estratégico, proyectarse a cinco años. Me parecía una falta de responsabilidad de mi parte hacer un plan estratégico para las nuevas autoridades que lo van a tener que ejecutar sin seguir esa línea. Me parece lo mejor dar un paso al costado para que se designen nuevas autoridades”, explicó Renom.

La llegada de Renom a la Presidencia de Inumet en 2016 significó que por primera vez un científico ocupara ese cargo.

Renom obtuvo su doctorado en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, de la Universidad de Buenos Aires, en 2009 y la licenciatura en Ciencias Meteorológicas en la Universidad de la República en 2000.

Es profesora agregada, grado 4, en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera, en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de la República, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia de Nacional de Investigación e Innovación (ANII) e investigadora grado 3 en el Programa Desarrollo de Ciencias Básicas, del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba)

Renom contó a No toquen nada que se capacitó mucho al personal y se lograron muchos avances técnicos en el Instituto. Además, hay avances importantes que están en proceso de concretarse y necesitan definiciones de la nueva administración.

Una de las metas en la gestión de la presidenta de Inumet saliente era la compra de un radar meteorológico. La inversión fue aprobada y se hizo el llamado, tras una evaluación técnica de asesores internacionales.

“Con el cambio de gobierno faltaba la decisión política de si se quería continuar con eso”, afirmó Renom.

También está en curso una reestructura del instituto con estatutos que están en el Parlamento para ser aprobados. También hay un índice de incendios forestales.

Renom explicó a No toquen nada que no sabe cómo continuará la tarea hecha donde se intentó transformar a Inumet en un área científica en lugar de una oficina administrativa.

“Fuimos nosotros que nos acercamos al Ministerio y a Presidencia para manifestarles lo que veníamos haciendo. Nunca hubo un planteo claro de que se quisiera continuar esta línea, con nosotros o con otros. De hecho no se ha nombrado a nadie para poder transmitirle lo realizado, lo que está pendiente. Me parece que eso es bien importante para mantener la institucionalidad y para no perder todo lo hecho”, advirtió.