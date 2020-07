Lust: cambio en una coma habría causado pérdida millonaria en contrato de UPM 2 El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust presentó una denuncia penal por la negociación del gobierno anterior con UPM.

Actualizado: 15 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Lust denunció al expresidente Tabaré Vázquez; al exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma; al ex prosecretario, Juan Andrés Roballo; y al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García.

Además, incluyó al gabinete del momento.

Según dijo a No toquen nada, los exfuncionarios cometieron un delito al modificar las condiciones del contrato con UPM 2 antes de la firma del acuerdo definitivo.

El jueves 2, durante la votación de la Ley de Urgente Consideración, Lust argumentó su voto afirmativo a los artículos del Código Penal que incrementan penas. En su exposición cuestionó que el proyecto no abordaba el delito de mayor magnitud económica.

“Estamos persiguiendo al rapiñero, al pastabasero, al que se roba una gallina, y dejamos los grandes delitos afuera. Es parte del proceso. Los tres secretarios de la Presidencia que corriendo una coma le hicieron perder 500 millones de dólares al Uruguay y que uno de ellos está en su casa de Punta del Este, en un barrio privado con los terrenos lindantes comprados para no tener vecinos, es uno de los que corrió la coma. Nadie se escandaliza de eso. Eso es producto de lo que quedó atrás y nosotros tenemos que trabajar para perseguir a esa gente”, denunció.

No toquen nada llamó a Lust para preguntarle a quien se refería y confirmó que hablaba de el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma.

Según Lust, una intervención de la delegación de Presidencia en la negociación del contrato con UPM 2 hizo que el Estado uruguayo pierda 400 millones de dólares.

“El contrarto de UPM decía que la gente de UPM tenía que pagar medio dólar por kilómetro y por tonelada de carga entre Paso de los Toros y Montevideo por usar las vías que son de Uruguay, si bien las usan solo ellos. Después los de UPM se reunieron con el (ex) secretario de la Presidencia y en virtud de otro texto, que está en otro idioma, dijeron que lo que debía decir ahí no era 0,5, medio dólar, sino como 0,05, diez veces menos. Ese cambio que el contrato lo prohibía y que los secretarios no tenían competencia para hacerlo, lo hicieron. Ese es el hecho que hace que el Uruguay pierda 400 millones”, dijo.

El contrato que está publicado en la web de Presidencia con fecha 7 de noviembre de 2017, sostiene que el costo para UPM en los primeros cinco años de contrato será de US$ 0,5 por tonelada bruta/km. Pero Lust sostiene que ese no es contrato final, sino que se realizaron enmiendas que no están publicadas en 2018 y 2019. Según Lust, es en esas enmiendas donde se cambió la coma que hizo pasar de US$ 0,5 dólares a US$ 0,05.

En el texto de la denuncia se sostiene que el cambio fue de 0,5 dólares a 0,5 centavos de dólar.

Lust sostiene en la denuncia, que el gobierno pidió a un estudio jurídico privado un informe para responder a una demanda de información del Parlamento. En el informe que realiza este estudio figura como parte del análisis una enmienda al contrato de noviembre de 2017, que se firmó en abril de 2018.

La delegación la integraban Toma, Roballo y García.

No toquen nada consultó a García quien declinó hacer comentarios porque “ya se dijo todo en su momento”.

Para Lust existe responsabilidad penal por las consecuencias del cambio en el contrato.

“¿Por qué hay un delito? Porque hay un artículo en el Código Penal que dice que aquella persona que perjudica a la administración y beneficia a un tercero, actuando sin dolo, o sea sin intención de cometer un delito y sin recibir una coima a cambio - porque si lo hiciera sería fraude – ya cometería un delito. Y eso lo hicieron los (ex) secretarios de la Presidencia”, afirmó.

Según la denuncia que presentó Lust ayer en fiscalía los presuntos delitos son: Fraude (160 del Código Penal), Conjunción del interés personal y el público (161 del Código Penal), y Abuso de funciones en casos no previstos por la ley (162 del Código Penal).

Lust dijo a No toquen nada por qué realizó la denuncia penal. “Yo creo que es un delito pero dejando de lado si yo creo o no, la fiscalía debió haber actuado de oficio y después descartarlo. Pero la fiscalía que está tan preocupada por el que carneó una oveja, que yo también lo estoy, me llama la atención que no le preocupe eso”, señaló.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.