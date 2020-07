Avión presidencial “fuera de precio” y remate desierto Este miércoles fracasó el remate del avión presidencial con base de 350.000 dólares. El avión, Hawker modelo HS-12-700A, fue comprado por un millón de dólares durante el último gobierno de Tabaré Vázquez.

Mario Molina, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios fue el encargado de llevar adelante el frustrado remate, y comentó el resultado en rueda de prensa.

“No tuvimos ofertas presenciales ni virtuales. Tuvimos que frustrar el remate por falta de oferentes. Se puede rematar cuantas veces se quiera”, explicó.

Molina consideró que fue una cuestión de oferta y demanda. “Salimos con una oferta de 350.000 dólares, tuvimos varias consultas reales desde el exterior, principalmente de Estados Unidos y Centroamérica, pero evidentemente estábamos fuera de precio”, afirmó.

El ministro de Defensa Javier García tuiteó ayer: “Nadie ofertó por el avión presidencial a pesar de que la base era la tercera parte del valor que se pagó en su momento. Vamos a convocar a otro remate. Fue inútil y cara su compra, y más caro es mantenerlo”.

También se pronunció ayer por tuiter el ex senador colorado Pedro Bordaberry: “En febrero de 2017 interpelamos al Ministro de Defensa por la escandalosa compra de un avión presidencial; se pagó mas de 1 millón de dólares; advertirnos que en el mercado no valía mas de 300 mil; hoy no hubo oferentes por 350.000”.