ANII decide cierre temporal de fondos por “restricciones presupuestales” La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) decidió suspender de manera temporal las ventanillas de innovación y emprendimientos por falta de fondos, dijo a Doble Click el presidente del organismo, Flavio Caiafa.

Actualizado: 17 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

La ANII envió este jueves una comunicación interna informando que cierra temporalmente las ventanillas de emprendimientos e innovación por falta de fondos.

“Por este medio, ANII comunica que hasta no tener resolución presupuestal debe mantener en pausa la formulaciòn de los proyectos que hasta el día de hoy están en proceso y no han completado su postulación”, señala parte del comunicado dirigido a los emprendedores.

“Por ahora estamos en este impasse”, dijo el presidente de la ANII, y señaló que las ventanillas van a estar cerradas mientras definan las alternativas.

“Lo que estamos haciendo es revisando las disponibilidades de fondos que tenemos para el resto del año y analizando cómo las vamos a optimizar para poder atender a lo que es la investigación y la innovación de aquí en más. Lo que sucede es una situación de ajuste presupuestario porque realmente el gobierno no tiene la plata que se había previsto en la ANII. Por tanto, tenemos que hacer este rediseño. Obviamente nuestra prioridad va a ser, con los fondos disponibles, hacer más o lo mismo que se tenía planificado”, dijo Caiafa en DobleClick de DelSol 99.5 FM.

El presidente de la ANII dijo que desde que él asumió a fines de abril está en contacto con el gobierno que, según asegura, está alineado con la idea de apoyar los proyectos que impulsa la ANII.

Caiafa fue consultado sobre por qué se llega a esta situación.

“Hay dos razones. Una es la coyuntural que el presupuesto anual de 2020 se planifica a finales de 2019. En ese momento no se tenía visibilidad del covid ni de las restricciones presupuestales que son necesarias por el tema del endeudamiento actual de todo el gobierno. No es que la ANII ha sido dejada de lado en el presupuesto sino que todo el gobierno está haciendo un ajuste muy importante para poder atender cosas, entre comillas, más urgentes”, afirmó.

Caiafa puntualizó que este “impasse” se da en las ventanillas de innovación y emprendimientos pero hay algunos sectores que continúan.

“Es importante destacar que hay muchas otras que quedan abiertas. Hay fondos sectoriales que siguen abiertos: del agro, logística, educación, con el Plan Ceibal, etc. No es que cerramos todos los instrumentos. Cerramos los que implican un comprometernos con unos fondos que no tenemos”, explicó.