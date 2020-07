Coalición multicolor y Frente Amplio midieron “relatos” en el Senado El Senado dio media sanción al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal del 2019. Este proyecto tiene la particularidad que es la evaluación económica de un año en que el partido de gobierno no gobernó, por lo que el debate se centró en los resultados económicos de los gobiernos del Frente Amplio.

Si bien el debate era sobre el último año, la evaluación que hicieron los senadores que participaron fue más amplia. El debate fue desde la situación del país cuando asumió el Frente Amplio en 2005, hasta como lo entregó este año. El concepto de “relato” atravesó el debate con acusaciones de la instalación de un relato opuesto a la realidad y con apropiaciones de la verdad.

Todos los proyectos de Rendición de Cuentas tienen un solo artículo en el que se aprueba el balance económico. En este caso y por primera vez, se le agregó un artículo:

“Declárase a efectos interpretativos que la aprobación de la presente ley lo es de las normas de presentación de los balances y no implica aval ni validación de la gestión reflejada en la rendición de cuentas, cuya gestión y resultados se rechazan y condenan”.

El Frente Amplio se retiró de sala a la hora de esta votación, salvo Amanda Della Ventura que demoró en salir, lo que generó risas en los senadores de la coalición.

"Yo sé que hay un relato de transformación del país empezando por los más desfavorecidos. Y en los primeros años lo hubo pero en los últimos se perdió parte de lo que avanzó. Los números lo marcan y esa es la herencia que recibimos”.

El miembro informante por el oficialismo fue el senador Jorge Gandini, repasó cuales fueron los objetivos en la ley de presupuesto de 2015 y lo comparó con la situación actual. Gandini dijo que el gobierno del Partido Nacional recibió un país complicado.

“Diez mil desempleados más en el 2019 que en el 2018. Más asentamientos. En 2019 respecto a 2010 pasaron de 562 a 656. Hay más gente viviendo en la calle, aumentaron un 73%. Hubo en 2019 25.000 pobres más que en el 2018. Según un informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte en el 2019 había 469.000 personas ocupadas recibiendo 20.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo. Yo sé que hay un relato de transformación del país empezando por los más desfavorecidos. Y en los primeros años lo hubo pero en los últimos años se perdió parte de lo que avanzó. Los números lo marcan y esa es la herencia que recibimos”, afirmó Gandini.

"Este relato que procura instalar el gobierno, de un país en caída libre, es parte de un intento de convencernos de que las políticas de ajuste que ya se están llevando adelante son culpa de la pandemia, cuyos efectos no negamos, y del desastre de país que dejó el Frente Amplio. Esto sí lo decimos con total convicción, es inaceptable”.

Una de las argumentaciones más completas por parte del Frente Amplio fue la del exministro de economía y presidente del Banco Central, Mario Bergara.

“Cuando un país está fundido es algo imposible de ocultar y nadie puede hacerse el distraído. Un país en el Estado no puede pagar las cuentas del mes siguiente. Un país en el que nadie confía, en el que los inversores no prestan y en el que la gente que tiene algún ahorro prefiere guardarlo en un colchón antes que depositarlo en un banco. Un país fundido es el que tiene al Fondo Monetario Internacional como única esperanza. En Uruguay lamentablemente no hay que ir muy lejos para recordar cómo era vivir en un país fundido. Este relato que procura instalar el gobierno, de un país en caída libre, es parte de un intento de convencernos de que las políticas de ajuste que ya se están llevando adelante son culpa de la pandemia, cuyos efectos no negamos, y del desastre de país que dejó el Frente Amplio. Esto sí lo decimos con total convicción, es inaceptable”, afirmó.

La propuesta del artículo 2 fue una iniciativa de la senadora Carmen Asaín. Gandini dijo que la condena es al modelo que llevaron adelante los gobiernos del Frente Amplio, que perjudicó a los más pobres.

“Cuando un país tiene este nivel de deuda, y paga 2.000 millones de dólares por año de intereses, no alcanza todo el IRPF ni todo el IASS junto que se recauda, es decir todo el esfuerzo de todo el trabajo y los jubilados que trabajaron toda al vida, para pagar los intereses. Cuando ese es el camino que hay que seguir en muy buenos años de la economía. Siempre creció más el gasto y por lo tanto el déficit, y por tanto la deuda, y por tanto los intereses de deuda, que por suerte nos prestan porque fuimos prolijos, cuando eso sucede siempre son los que menos tienen, los más desfavorecidos los que tienen más pérdidas. Agrandamos la brecha de la injusticia. Por eso el modelo no es sustentable, no es compartible y lo condenamos”, dijo Gandini.

“Si nosotros en vez de haber generado en el último período, que fue de dificultad económica, un desempeño de los salarios y las jubilaciones de un dos y algo por ciento por encima de la inflación, hubiéramos bajado un tres y medio, cuatro, como va a bajar este año por debajo de la inflación y hoy estaríamos con unos números de déficit fiscal excepcionales. Pero al final del día lo que importa es quién paga el déficit fiscal".

Por el contrario, el senador Óscar Andrade reconoció que los números del déficit no son los mejores, pero dijo que eso se dio porque la política económica apuntó a mejorar las políticas sociales y laborales.

“Si nosotros en vez de haber generado en el último período, que fue de dificultad económica, un desempeño de los salarios y las jubilaciones de un dos y algo por ciento por encima de la inflación, hubiéramos bajado un tres y medio, cuatro, como va a bajar este año por debajo de la inflación y hoy estaríamos con unos números de déficit fiscal excepcionales. Pero al final del día lo que importa es quién paga el déficit fiscal. Hubiéramos querido un resultado distinto al déficit, quién no lo va a decir. Pero hicimos un esfuerzo enorme para que no se descargara sobre los salarios, sobre las políticas sociales, sobre la inversión educativa, sobre la inversión en vivienda, sobre la cobertura de seguridad social. Y esa es una línea que defendemos porque estamos orgullosos de los resultados que expresa”, señaló.

"Si no aprendimos después del sacrificio volverá el ciclo de la fiesta estatista”.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana dijo que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo una fiesta estatista que perjudicó al que trabaja.

“Mi objetivo no es el de atacar partidos ni personas. Simplemente es el de marcar los hechos para que asumamos conciencia. Conciencia de que la deuda la van a pagar nuestros hijos, que más gasto no es más felicidad. Conciencia de que Estado crecido achica al país. Conciencia de que toda fiesta se paga. Conciencia del valor del que arriega y del que agacha el lomo. Si no aprendimos después del sacrificio volverá el ciclo de la fiesta estatista”, afirmó.

Mario Bergara, se refirió a la presentación que realizó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Presentación Institucional a Inversores, donde destaca las ventajas de invertir en Uruguay.

“Una confirmación de que lo que se intenta instalar es un relato de que el Frente Amplio no hizo nada bien y dejó un país desastroso, juego político menor que no se condice con lo que el propio gobierno le dice a los inversores internacionales. A ellos les muestra un país plagados de fortalezas. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez. O es un país de fortalezas o es un país fundido. O le mienten a los inversores internacionales o nos mienten a los uruguayos y a las uruguayas”, afirmó.