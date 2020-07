Talvi renunció a la política: “no es lo mío” Ernesto Talvi dijo que no pudo adaptarse "del quehacer académico al quehacer político" y decidió renunciar a la política.

Actualizado: 27 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

El excanciller y excandidato a presidente decidió "dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público" y no presentarse en el futuro para "ningún cargo electivo".

La carta señala que es una "decisión de vida" y que seguirá "sirviendo al país y a Ciudadanos" liderando "desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público".

"Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político. Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío", señaló.

"Mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa", agrega.

"Agradezco de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que el proyecto de Ciudadanos viera la luz y sea lo que es hoy. Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión espero que puedan disculparme. A todos los demás espero que puedan comprenderme", concluye.