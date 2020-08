Gobierno busca “acelerar” exportación de cannabis medicinal El presidente Luis Lacalle Pou anunció que firmar dos decretos para facilitar la exportación de cannabis medicinal.

Actualizado: 04 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

“Creemos que es una producción que en Uruguay está muy avanzada respecto a otros países. una medicina que en el mundo se está recomendando. Uruguay va a hacer punta y en ese sentido hoy o mañana firmó dos decretos para hacer más fluida la exportación de cannabis medicinal”, dijo el presidente.

Lacalle afirmó que ya hay pedidos del exterior y empresas exportadoras prontas esperando la normativa.

“Esto va a tener un desarrollo muy importante en nuestro país y en determinadas zonas que hoy sufren determinada depresión económica va a alentar que se pueda trabajar en ese sentido. Ahí le juego unas fichas importantes pero si no aceleramos la exportación, es muy difícil invertir”, explicó.

Habló de marihuana recreativa y dijo que la ley es muy engorrosa, con registros. Pero no hay previsto cambios.

“Filosóficamente yo estoy en contra de los registros de una persona que no está cometiendo ningún delito, que en todo caso está disfrutando de la ley. Si no, a cualquier persona que vaya a comprar una cerveza se le va a pedir la cédula. Simplemente está ahí, si me preguntan si voy a hacer algo con eso: no está en las prioridades del gobierno”, explicó.