Gobierno y Udelar enfrentados por reclamo presupuestal El Gobierno anunció que exceptúa del ahorro presupuestal del 15% planteado en el decreto 90/2020 a instituciones vinculadas a ciencia, tecnología e innovación.

Actualizado: 10 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

La medida comprende al Institut Pasteur, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, Instituto Clemente Estable, la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, el Instituto Antártico y el Instituto de Investigación Agropecuaria.

La Universidad de la República no es parte de esta resolución porque el decreto no la obligaba al recorte. Por la autonomía que tiene estaba comprendida dentro de los organismos a los cuáles se le exhortaba. Así que no tenía sentido excluirla.

Cuando le preguntaron a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por la Udelar dijo esto. Pero, además, agregó algunos comentarios sobre la situación presupuestal de esa casa de estudios.

“Dada la autonomía que tiene la Universidad de la República no se le puede exigir ese tipo de ahorro. Por otro lado, la Universidad de la República no hace esta área programática de ciencia, tecnología e innovación de acuerdo a cómo fue definida hace varios años por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Finalmente, la Udelar tiene un presupuesto amplio y si es de su interés destinar recursos a ciencia o algunos de estos conceptos sin tener que hacer el abatimiento ahí. Tiene un presupuesto suficientemente grande para generar ahorros en otras áreas y eso es lo que procuramos”, afirmó.

Sobre la batalla que se viene, la del presupuesto, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, habló con DobleClick la semana pasada.

“Está claro y el la Universidad de la República ha sido muy consciente en su pedido presupuestal de que el país está atravesando una situación muy compleja sanitaria pero sobre todo social y económica. Por esa razón estamos haciendo un pedido presupuesto que es el de menor magnitud proporcional de los últimos quinquenios. Simultáneamente, porque reconocemos que hay una situación compleja, el primer año, 2021, estamos solicitando un incremento de solo el 5%”, dijo Arim.

El rector agregó que la Udelar no ha recibido ajustes por inflación en el rubro de gastos inversiones en “prácticamente una década”.

“Nos parece que no podemos tomar decisiones que, en el corto plazo, por la coyutura, nos ponen anteojeras y nos afectan nuestras capacidades como país en el largo plazo”, afirmó.