“No es descabellado hablar de 1.000 millones de dólares” por exportaciones de cannabis Este mes el gobierno emitió dos decretos que buscan agilizar el mercado del cannabis medicinal e industrial. Se habla de que esas exportaciones pueden generar divisas similares a las de la carne. Marco Algorta, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal en Uruguay, dijo que eso “no es descabellado”.

Actualizado: 17 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

Algorta dijo en No toquen nada que el desarrollo de esta producción dependerá “de la capacidad de industrialización que tengamos, de las inversiones que terminen de afianzarse en Uruguay”.

“Pero no es descabellado hablar de 1.000 millones de dólares que es el número de la carne. Si uno ve los precios internacionales no me parece descabellado”, ratificó.

Dijo que la producción de unos 100 millones de dólares que se ha logrado hasta ahora se ha realizado en 600 hectáreas. “El terreno utilizado ha sido muy poco”, dijo Algorta. Si el Ministerio de Ganadería Agricultua y Pesca logra el acuerdo que está negociando con la FDA de Estados Unidos, “1.000 millones de dólares no es mucha plata”, agregó.

Respecto a la nueva reglamentación, Algorta consideró que los decretos dan pistas de por dónde puede venir ese desarrollo industrial en el país. Primero que el decreto de cáñamo que permite la venta de flores dentro del territorio nacional para los rubros de alimnetación y cosmética, por ejemplo.

“En lo que es cannabis medicinal, cuando habla de que se puede vender sin registro es que se vaya generar algún tipo de autorización o certificación más simplificada para que ese producto pueda salir del país para fines medicinales”, señaló. El objetivo sería que se permita exportar bajo las leyes de los países compradores.