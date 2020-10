CTI pediátricos estaban acostumbrados al “caos” Las medidas sanitarias y los cambios en el comportamiento social ante la pandemia del covid-19, tuvieron un efecto positivo en la baja de la demanda de los servicios de cuidados intensivos pediátricos.

El pediatra Nicolás Monteverde contó en No toquen nada que “caos” es la palabra que mejor define cómo funcionaban los Centros de Tratamiento Intensivo de niños en los inviernos de años anteriores.

“Estábamos acostumbrados a que se saturaran las camas de los cuidados intensivos pediátricos con niños con infecciones respiratorias y eso iba en desmedro de la calidad asistencial de los propios niños”, afirmó.

Monteverde participó en una ronda en No toquen nada junto al también pediatra Sebastián González-Dambrauskas. Ambos afirmaron que se esperaba “la tormenta perfecta” en los CTI cuando los casos de covid se sumaran a las habituales infecciones respiratorias que aumetan en invierno. Sin embargo, no hubo casos de niños con covid internados en CTI y la “tormenta perfecta” no sucedió.

Además, las medidas preventivas aplicadas tuvieron impacto en una baja en las internaciones por infecciones respiratorias. Antes, “en un año la mitad de los niños que necesitan cuidados intensivos ingresaban por causas respiratorias”, dijo Monteverde. Este año la realidad fue otra.