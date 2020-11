“No entendemos que haya ninguna necesidad de disminuir el uso de los espacios públicos” Si se evitan las aglomeraciones "en tiempo real", el Grupo Asesor Científico Honorario entiende que incluso hay que estimular el uso de los espacios públicos.

Actualizado: 06 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del gobierno ante la pandemia de Covid-19, participaron en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva este jueves.

El principal referente del GACH, Rafael Radi, inició la conferencia diciendo que el grupo está trabajando en temas como:

la presencialidad en escuelas

adultos mayores

vacunas

turismo y espacios públicos

datos y modelos predictivos

aplicación de test serológicos

análisis de una propuesta de epidemiología molecular como forma integral del seguimiento epidemiológico

monitoreo del sistema de salud y CTI

temas relacionados al comportamiento social.

En la conferencia se habló del éxito de Uruguay, del ejemplo para el mundo, de los reconocimientos recibidos y se dijo que mientras para el mundo la semana pasada fue la peor, en Uruguay es una causa de muerte muy menor.

“Se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto, con la aparición de brotes que fueron contenidos. Se ha evitado la transmisión comunitaria intensa y sostenida. Por lo tanto, la situación se mantiene bajo control relativo ciertamente con menos margen que antes pero no se ha perdido el hilo”, dijo.

Radi habló sobre la capacidad de seguir nexo de División Epidemiología y dijo que si se mantiene el nivel de rastreo, la epidemia se controla. El otro indicador que miran es el porcentaje de positividad.

Antes se fijaban solo en CTI, pero ahora prestan mayor atención al seguimiento del nexo.

Paganini dijo que se duplicaron los casos diarios, pero la situación está controlada.

“Cuando uno ve que algo se duplica dice que estamos en fase de crecimiento exponencial y la respuesta no es inmediata. Una vez más nos recostamos en el criterio de si está o no desbordada la capacidad de rastreo. Si bien estuvo exigida hasta ahora no ha estado desbordada. ¿Cómo nos damos cuenta? En que los números de casos sin nexo siguen en la misma proporción que antes. El número de test positivos que se obtiene es un poco mayor pero sigue siendo moderado. Consistente con eso hemos visto en las últimas semanas que hay un freno y un cierto retroceso del número de casos lo cual nos reconforta”, afirmó.

Presencialidad, deporte y Carnaval

En la conferencia se planteó que un objetivo era llegar a diciembre en las mejores condiciones posibles por las fiestas y el turismo.

El gastroenterólogo Henry Cohen pidió limitar reuniones, manteniendo siempre interacción social, dijo que la máscara es un símbolo de la pandemia, que salva vidas y contó que se está preparando la guía para el verano seguro.

Radi agregó que todos somos decisivos para que la situación siga bajo control relativo, si no se tendrá que avanzar hacia un eje de regulación. Sobre el uso de espacios públicos, planteó que se debe estimular.

“No entendemos hoy con el nivel de circulación baja del virus que tenemos, que haya ninguna necesidad de disminuir el uso de los espacios públicos más bien todo lo contrario, monitorizando y asegurándonos de que no haya aglomeraciones. En eso las comunas, las alcaldías tiene que colaborar y el monitoreo tiene que ser en tiempo real”, afirmó..

Radi dijo que ellos hablan en base a evidencia científica y que la afectación en lugares abiertos es realmente mínima. Incluso aclaró que en números de personas en aglomeraciones hay que tener en cuenta: distancia, tiempo, espacio abierto o cerrado, tipo de actividad. Son múltiples variables.