Falta de transparencia, la “falla” en la forma de elección de ministros de la Corte El mecanismo de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay en bueno pero falla en la transparencia, según dijeron Cristina Cabrera, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, y el profesor Santiago Pereira Campos.

Actualizado: 23 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

Cabrera y Pereira Campos participarpn de una ronda en No toquen nada sobre la elección de ministros para la Suprema Corte de Justicia. Hoy hay un cargo vacante en la máxima instancia del Poder Judicial.

Sus miembros son designados por la Asamblea General, por dos tercios de votos del total del Parlamento. Para hacerlo tienen un plazo de 90 días, que comienza a contar desde que se produjo la vacante. Si este plazo vence, la designación recaerá automáticamente sobre el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en el cargo.

Tanto Cabrera como Pereira Campos coincidieron en que es un buen sistema de elección pero tiene algunas fallas en la transparencia. Esto ha sido planteado por gremiales de profesionales del derecho y otras organizaciones de la sociedad civil.

“Lo que vemos que falla es que ese mecanismo no siempre se aplica, no se llega a los acuerdos dentro del Parlamento de los dos tercios de votos de la Asamblea General para designar a quienes no solo tengan antigüedad en el cargo dentro de la Magistratura, sino también que se considere que son los más indicados para esta función”, dijo Cabrera.

“No es solamente haber llegado después de 30 años de haber desempeñado la función. No creemos que el mecanismo en sí sea el que falla sino cómo se aplica. Debería haber una discusión fermental, debería conocerse el curriculum de los candidatos y cuáles son sus propuestas siempre que no entren en un prejuzgamiento de los casos que van a tener a su cargo”, agregó.

En la misma línea, Pereira Campos condieró que este es un momento complejo. “Por un lado tenemos este sistema que es muy sabio, es muy bueno, pero por otro tenemos un gran reclamo de la sociedad civil. La sociedad civil desde el año 2015 ha enviado reiterados pedidos al Poder Legislativo, más de 20 o 25, señalando que es necesario tener mecanismos transparentes de cómo se discute la designación de estos ministros”.