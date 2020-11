El crecimiento “radiactivo” de la población carcelaria El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, llamó la atención sobre el 15% de crecimiento que tuvo la cantidad de privados de libertad en el último año cuando ningún otro aspecto poblacional crece tanto en el país.

Actualizado: 26 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

Petit fue reelecto para el cargo por unanimidad del Parlamento. En entrevista con No toquen nada, el comisionado afirmó la población carcelaria creció 15% en el último año.

“En un país que sabemos que está tendiendo a decrecer en población, que nada crece demográficamente de manera explosiva, aquí tenemos algo que está creciendo y que está anunciando explosiones de muy distinto tipo”, afirmó. “La problemática se agrava y es muy difícil tener un correlato en materia de recursos. No hay un aumento de recursos sostenido para enfrentar este tema”, agregó.

Para Petit se deben buscar alternativas “porque no es que vayan a pasar cosas malas, ya pasan cosas malas”.

“Es como una radioactividad, no se ve pero no quiere decir que no esté. Está ahí y nos está lastimando y liquidando una cantidad de vidas: de las personas privadas de libertad, de las personas que entran a veces por delitos leves y empeoran, de sus familias, de sus hijos que viven en un mundo subvertido de valores y después de todas las personas que se van a cruzar con ellos cuando salgan”, señaló.

“La gente está cuatro, cinco, seis años en la carcel y después sale. Si se pierde esa oportunidad de intervenir, los problemas que van a ir a la calle van a ser graves”, destacó.