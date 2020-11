El “núcleo filosófico” del proyecto de ley de eutanasia, según su autor El diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley que habilita la eutanasia para las personas que atraviesan una etapa terminal de enfermedad incurable o que experimenten sufrimientos insoportables.

Actualizado: 24 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

El legislador explicó en No toquen nada lo que para él es “el núcleo filosófico de la cuestión”.

“¿Estamos de acuerdo con que una persona mayor de edad, psicológicamente sana, puede disponer de su propia vida? Yo entiendo que sí”, afirmó.

El proyecto permitiría que quien ayudara en esa decisión no incurriera en un delito, como sucede ahora. Esto no se da en cualquier situación.

“Esta no es la eutanasia libre o la asistencia al suicidio libre. Mañana voy al kiosco y hago un 5 de Oro y por si no me sale pido pastillas para suicidarme... No es eso. Es gente que esté enfrentando la etapa terminal de una enfermedad incurable o irreversible, o que esté experimentando sufrimientos insoportables, situaciones límite”, explicó.

Para Pasquet el proyecto de ley establece “el mínimo” para habilitar esto. “¿Qué es lo mínimo que podemos hacer para ayudar al que está sufriendo de esa manera? Y bueno, para mí lo que menos se puede hacer es no considerar delito la conducta del que ayuda a morir”, afirmó.