Viáticos sin boleta: el debate en el Senado La Cámara de Senadores derogó la ley de viáticos que había sido aprobada el año pasado por todos los partidos que exigía presentar comprobantes de gastos. En su lugar, estableció un sistema de viáticos que exige una rendición de cuentas pero no presentar los comprobantes de gastos.

Actualizado: 03 de diciembre de 2020 — Por: Redacción 180

Esto fue votado en el artículo 46 del Presupuesto con los votos de los senadores de la coalición.

El nacionalista Jorge Gandini defendió el nuevo sistema y dijo que el anterior régimen era muy difícil de aplicar.

“Este artículo trata de poner una normativa que se pueda aplicar. Acá se ha hablado de leyes que se han votado por unanimidad en tiempo electoral, en un debate sobre la ética, pero el gobierno que lo votó no lo aplicó. Cuando llegó la hora pidió postergación. Y este gobierno tampoco lo aplicó porque la norma no se pudo poner en práctica. Dijeron las autoridades que armar una estructura para el cobro era más caro que la propia rendición. Acá se establece un criterio histórico: los viáticos siempre se rinden, no con boleta”, afirmó.

La ley 19.771 que se votó en julio de 2019 fue derogada en su totalidad. Establecía un sistema de viáticos que abarcaba a todos los funcionarios públicos y exigía la presentación de los comprobantes de gasto en la rendición de cuentas. También establecía que un 20% del monto total del viático podía no rendirse para contemplar imprevistos.

Esta rendición adquiere carácter de declaración jurada. Esta ley iba a entrar en vigencia en enero 2020, pero un mes antes el Parlamento aprobó la postergación del plazo de entrada en vigencia a enero de 2021.

Este miércoles el debate en sala lo dieron los senadores Jorge Gandini y Alejandro Sánchez. No intervino en el debate ningún senador del resto de los partidos.

Sánchez, senador del MPP, argumentó en contra del cambio de régimen. “Esta ley se había votado con la conformidad de todos los partidos y creo que era un avance importantísimo en algo que se pregona bastante que es la transparencia. En definitiva es el uso de los recursos públicos, del que se ha hecho mucho discurso, que yo comparto, pero alguien dijo que en las pequeñas cosas se escapan. Acá lo que estamos habilitando justamente es que cuando los funcionarios públicos vayamos al exterior no tengamos que traer las boletas correspondientes”, dijo.

¿Qué es lo que cambia con el nuevo sistema además de que no hay que presentar comprobante de gastos? El universo de funcionarios a los que alcanza, que dejan de ser todos los funcionarios públicos, quedarán excluidos de este régimen los entes autónomos, los gobiernos departamentales y municipales. Además, a texto expreso se excluye al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional.

La otra modificación es que en la rendición de cuentas de los viáticos no deberán presentar comprobantes de las compras. En el texto que venía de comisión no establecía que la rendición de cuentas tendrá carácter de declaración jurada, esto lo agregó el senador Jorge Gandini en sala, esto ya constaba en la ley que se derogó.