Las dudas sobre la vacuna contra el covid y las respuestas de los expertos ¿Es posible contagiarse después de vacunarse? ¿La vacunación está recomendada durante el embarazo? Expertos del GACH, OPS y Udelar respondieron estas y otras dudas sobre la vacunación contra el Covid-19.

Actualizado: 18 de marzo de 2021 — Por: Redacción 180

Las respuestas pertenecen a una selección de videos cortos realizada por la Organización Panamericana de la Salud y reunidas en una web denominada “Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el #COVID19 - Expertos de Uruguay responden”. Quienes responden allí son expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), de la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Universidad de la República (UDELAR).

¿Pueden contagiarse después de vacunarse?

“Sería un fenómeno extremadamente excepcional. La vacunación cumple básicamente con todas las cepas que tenemos hoy en circulación. Y en el caso que la respuesta inmunológica ante nuevas cepas no sea tan fuerte, de todos modos va a atenuar mucho lo que esa cepa nos puede hacer”.

Rafael Radi, coordinador general del GACH.

¿La vacunación está recomendada durante el embarazo?

“Las mujeres embarazadas no estuvieron incluidas en los ensayos clínicos y por lo tanto no hay suficiente evidencia por el momento para recomendarla en forma masiva. De todos modos, en personas que fueron inadvertidamente vacunadas en situación de embarazo no se constató ningún evento adverso grave ni ningún resultado obstétrico negativo. Por otro lado, cuando una persona embarazada tiene una enfermedad por covid-19 puede tener una enfermedad más grave. Por lo tanto, si bien en principio no es una vacuna recomendada para embarazadas, sí se recomienda hacer un balance riesgo beneficio individual. Por ejemplo, si la mamá es una persona que está con una alta exposición a un posible contagio puede ser más beneficioso que reciba la vacuna. Este análisis deberá hacerse con el médico tratante”.

Mónica Pujadas, infectóloga y epidemióloga pediátrica.

¿Cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad de las vacunas?

“Si comparamos el término eficacia, que surge de los ensayos clínicos para poder aprobar una nueva vacuna, con el término efectividad, lo que queremos decir es que en un caso aplica a personas que forman parte de ensayos clínicos de una investigación donde las personas son vacunadas para poder medir ese éxito de la nueva vacuna. En el caso de la efectividad estamos hablando de una vez aplicada en la población como parte de un programa de vacunación, qué tan exitosa es en reducir las nuevas infecciones en este caso por este virus que causa el covid. Entonces cuando leamos un titular que hace referencia a la eficiacia eso surge de investigaciones y cuando hablamos de publicaciones o trabajos o noticias vinculados a efectividad principalmente surge de investigaciones en poblaciones que ya están siendo vacunadas como parte de una estrategia nacional de vacunación”.

Lucía Alonso, epidemióloga.

