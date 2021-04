El día que el Senado decidió estudiar una venia El Senado decidió estudiar la venia del sustituto del despedido director de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Enrique Montagno. Esto debería ser lo más normal: estudiar el CV de alguien que aspira a un cargo público. Pero no, es una excepción.

Actualizado: 06 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

De hecho el mismo día en que se trataba esta venia, el Senado designó un cargo en Inumet sin estudiar absolutamente nada de la trayectoria de quien ahora es el vicepresidente de Meteorología.

La Comisión de Asuntos Administrativos del Senado está encargada de estudiar los CV y los planes de los que son candidatos a cargos políticos en las direcciones de la Administración Central y las empresas públicas. También estudia los casos de fiscales y magistrados. En esos casos, sí hay carpetas que están durante semanas en la comisión.

Pero en los otros casos casi nunca pasa. De hecho, en este período, es la primera vez que citan al designado a esa comisión.

La Comisión de Asuntos Administrativos del Senado recibió al coronel retirado Julio Micak Delgado, que reemplaza al exdirector de ASSE Enrique Montagno.

Recuerden que Montagno fue despedido de su cargo el 11 de marzo tras conocerse una conversación privada con otro político de Cabildo Abierto, en el que aseguraba que había colocado 135 personas en el Estado. Luego de la visita de Micak a la Comisión, el pleno del Senado aprobó la venia.

La de Micak Delgado es la primera venia de un cargo político que la Comisión de Asuntos Administrativos estudió.

Los otros 68 cargos de confianza política se votaron por acuerdo de oficialismo y oposición, sin que pase la persona por comisión. Incluso, 60 de esos casos ni siquiera se estudiaron en la comisión. Los senadores se enteraban que tal persona iba a ocupar tal puesto cuando recibían el orden del día. No tenían ningún otro tipo de acercamiento.

El Poder Ejecutivo envió la venia de Micak Delgado el martes 16 de marzo y los legisladores del oficialismo pretendían tratarlo en la sesión del jueves 18, pero ante la oposición de los legisladores del Frente Amplio la venia fue enviada a estudio de la comisión. Además, los legisladores de la oposición solicitaron que Micak Delgado fuera convocado a la comisión para que presente su plan de gestión para el cargo que pretendía ocupar.

La venia fue aprobada en el plenario con los 18 votos del oficialismo, la mayoría especial de tres quintos que establece la Constitución.

El Frente Amplio votó en contra. El miembro informante por la minoría, el senador Charles Carrera y todos los legisladores del Frente Amplio que hicieron uso de la palabra, reconocieron que la negativa no fue porque Micak Delgado no tuviera credenciales, ni tampoco porque las preguntas que se le hicieron en comisión no tuvieran una respuesta.

El voto en contra fue porque no se aclaró por parte de las autoridades de ASSE lo que Montagno dijo en el audio filtrado.

“Aquí el fondo del asunto es que el Frente Amplio no puede acompañar la venia del vocal (Micak Delgado) mientras no se haya dado público esclarecimiento a la situación que se vivió en ASSE”, dijo Carrera.

Hasta esta votación del martes, el Senado votó en este período 68 venias, 67 fueron por unanimidad y 60 no pasaron por la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, sino que fueron tratadas directamente en el plenario y sin discusión.

Esto es producto de un acuerdo político entre las bancadas oficialistas y de la oposición, luego que se acordaron los 34 cargos que el Frente Amplio tuvo asegurados en el Estado.

La primera venia votada bajo este acuerdo fue la de Enrique Montagno, hace un año, el 24 de marzo de 2020. No lo pasó por comisión, no le pidieron un plan pero lo votaron los 31 senadores.

Las 68 venias

Solo considerando las venias de cargos políticos (de las que se aprueban en esta comisión) se votaron 68 venias. Por la comisión pasaron solo ocho.

Los directores de la Ursea y la Ursec, en ambos casos con representantes del oficialismo y la oposición. Son seis en total.

La de José Luis Puig como presidente de la Corporación Nacional del Desarrollo, luego que Miguel Loinaz fue destituido.

La de Alvaro Garcé, como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. Esta fue la única que se aprobó con los votos en contra del Frente Amplio tanto en la comisión como en el plenario. La coalición de izquierda argumentaba que esta secretaría tenía demasiadas competencias a raíz de la Ley de Urgente Consideración.

Más venias

Para que tengan una idea de que lo del sucesor de Montagno fue especial, les contamos cómo al mismo tiempo se siguieron votando venias sin tener en cuenta nada del CV ni pasar por ninguna revisión.

El Senado aprobó la venia del vicepresidente de Inumet, Rubén Sebastián Pintos. Así presentó su trayectoria y su capacidad para ocupar el cargo el senador Tabaré Viera.

“Es abogado de profesión, ostenta el título de doctor en Derecho. Tiene una basta formación académica en el ámbito del derecho laboral, participando de varios seminarios, de varias jornadas, tiene una basta experiencia profesional ligada a la gestión. En ese sentido fue asesor en distintas instituciones y empresas, lo que demuestra por un lado su formación universitaria y por otro lado su experiencia de gestión”, dijo Viera.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.