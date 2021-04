“El principio de que todas las personas tienen igual derecho a la atención no cambia” aún en crisis La salubrista y exprofesora de bioética en Medicina, Delia Sánchez, dijo que si bien siempre hubo criterios de selección para acceder a los servicios de salud, estos deben ser “clínicos” y no “de valor social” como se ha planteado en medio de la crisis sanitaria por el covid.

Actualizado: 23 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

Sánchez es salubrista, exprofesora agregada de la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina y miembro de la Comisión Nacional de Ética en Investigación de Uruguay.

Entrevistada en No toquen nada aportó una mirada desde su especialidad a la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia de covid.

“Cuando aparece una enfermedad que afecta específicamente a un órgano, o que tiene un patógeno como en este caso, la gente se focaliza en eso. Lo demás queda como medio perdido. Es nuestra función, la de los salubristas, evitar que se pierda”, consideró.

Sánchez dijo que en medicina “siempre se seleccionó en base a quién iba a obtener mayor beneficio. Si tengo una sola cama y tengo dos personas, quién tiene más chance de beneficiarse de lo que le puedo ofrecer en este nivel de atención. Siempre fue ese el criterio”.

Sin embargo, discrepó con las pautas que publicó la Sociedad de Medicina Intensiva porque agregaron un criterio “que nunca estuvo”. Ella definió ese criterio como el del “valor social”.

Explicó que es “como si hubiera algunas personas que por su profesión, por su ocupación, tuvieran más derechos a ser salvadas que otros”.

“Eso desde mi posición ética, filosófica, no es aceptable. El principio de que todas las personas tienen igual derecho a la atención no cambia en el momento en el que los recursos pasan a ser escasos. Todas las personas siguen teniendo igual derecho a la atención y tienen que verse solamente los criterios clínicos: quiénes se van a beneficiar más pero no quiénes merecen más atención”.