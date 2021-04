Línea de apoyo emocional por aislamiento recibe 124 llamados diarios La Línea de Apoyo Emocional 0800 1920, creada por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) recibe 124 llamadas en promedio por día. En el último año de pandemia atendió a 22.056 personas.

Actualizado: 26 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

La línea comenzó a funcionar hace poco más de un año en el marco del covid-19 con el objetivo de apoyar y orientar a personas que por ejemplo estuviesen atravesando cuadros de ansiedad, aislamiento y angustia.

El servicio es gratuito, atendido por psicólogos, de manera confidencial. Funciona todos los días de la semana las 24 horas y es para toda la población sin distinción de prestador de salud.

Jimena Piriz, licenciada en Psicología, adjunta a la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE y la encargada de la coordinación de esta línea de apoyo emocional, explicó que durante este año los motivos de consulta más frecuentes han sido los síntomas depresivos, de ansiedad, sentimientos de soledad y aislamiento.

“Es una atención de una vez pero esto no significa que la persona no pueda volver a contactarse con la línea. Lo que nosotros entendemos es dentro de la gran cantidad de personas que trabajan, puede ser que no lo vuelva a atender el mismo psicólogo. Igualmente tenemos entendido, y es algo que esta línea nos ha venido a enseñar, es cómo dada la coyuntura, la subjetividad de la época, uno puede ir cambiando la forma de atención. Quizás era muy impensado que tiempo atrás los psicólogos estén atendiendo por teléfono. Esto no viene a suplantar lo que es un proceso terapéutico, es una atención focal”, explicó.

La mayoría de las personas que llamaron son de Montevideo y Canelones. También se observa que se comunicaron más mujeres que varones. Con respecto a las edades la gran mayoría de los llamados lo han realizado personas que tienen entre 61 y 70 años, seguido por la franja etaria entre 51 y 60 años, y después 41 a 50 años.

Jimena Piriz contó cómo es la atención que realizan.

“Al segundo día de la línea, el 15 de abril de 2020, habíamos tenido 1.231 llamadas entrantes en un día. Luego el máximo pico que hemos tenido es de 14 llamadas entrantes por hora. Al día de hoy, este último mes, tenemos un promedio de 124 llamadas diarias. Si nos podemos a pensar, un tiempo atrás teníamos una cantidad de 60 o 65 llamadas entrantes. En este último tiempo ha subido un poquito más. En este último tiempo hubo una particularidad de que mucha gente llama preguntando por vacunas. Los principales motivos de consulta no han cambiado, se mantuvieron las tendencias. Simpre estuvieron más arriba los síntomas depresivos, de angustia”, explicó.

Con base en un informe de Tania de Tomas, para No toquen nada.