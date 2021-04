Flexibilizar el Mercosur: el “primer paso” que Uruguay no logra cristalizar El gobierno uruguayo destacó esta semana una instancia política en el Mercosur muy similar a una de 2015, durante la administración del Frente Amplio. Y casi con las mismas palabras: la flexibilización del bloque regional para negociar con terceros mercados.

Actualizado: 28 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

El lunes el gobierno señaló que Uruguay logró - por primera vez en 20 años- incorporar en la agenda del Mercosur el tema de la flexibilización del bloque. En mayo de 2015, hace seis años, otro gobierno uruguayo decía algo similar.

Luego de un viaje a Brasil, los ministros de la época, de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y el de Economía, Danilo Astori, lograron el apoyo de Brasil para flexibilizar la postura del bloque en la negociación de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

En la conferencia del lunes el actual canciller uruguayo, Francisco Bustillo, dijo que la resolución del Consejo del Mercado Común de incluir en la agenda el tema era histórica.

“Es la primera vez en 20 años que logramos incorporar en las decisiones que se dan a través de los órganos del Mercosur, llámese el Grupo Mercado Común y el Consejo del Mercado Común, el tema arriba de la mesa y que sea objeto de consideración y de discusión -y aspiramos de decisión- en tal sentido”, dijo.

Esto viene siendo una política de Estado en Uruguay, al menos en los tres gobiernos del Frente Amplio y en este de la Coalición Multicolor.

En 2015, Danilo Astori le dio una relevancia similar al acuerdo. “Nunca habíamos alcanzado este nivel de acuerdos y por supuesto nunca habíamos contado con el apoyo de quien es el líder natural en este proceso de negociación que es Brasil por razones obvias”, había dicho Astori.

El rol de Brasil fue clave en ambas instancias. Así lo destacaba ahora la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

“Es bien importante que la propuesta que hoy Uruguay presentó en el Consejo de Mercado Común fue trabajada conjuntamente con el gobierno brasileño. Y es una propuesta que tiene dos conceptos que hemos juntado y que era importante mantener juntos y que queremos seguir manteniendo juntos en este proceso. La rebaja del Arancel Externo Común, posición mantenida y solicitada por el gobierno brasileño, y de la mano de eso la flexibilidad en la negociación con terceros países o bloques que no es la primera vez que Uruguay presenta este caso”, afirmó la ministra de Economía.

En 2015 la intención era avanzar en el acuerdo con la Unión Europea que llevaba 20 años de negociación. Argentina era reticente a ese avance.

En mayo 2015, luego de un viaje del presidente Tabaré Vázquez con varios ministros se logró el apoyo de Brasil para avanzar en las negociaciones. Nin dijo ese día que la entonces presidenta norteña Dilma Rouseff les había dicho que era prioridad para 2015.

En la reunión del lunes, Arbeleche dijo que la propuesta de Uruguay contempla las visiones de todos los países del bloque.

“Es así que Uruguay incorpora el concepto de 'plan de negociaciones' porque Argentina viene proponiendo hablar de distintos plazos, de distintos pasos, en lo que hace al relacionamiento del Mercosur. Uruguay ha incorporado ese concepto. También claramente refleja la postura de Brasil pero también lo que va a ser un interés del gobierno paraguayo en avanzar en negociaciones porque conforme avanza su economía va a perder lo que es el Sistema Generalizado de Preferencias”, señaló.



La idea de Uruguay en 2015 era la msima, flexibilizar la postura del bloque para que Argentina presente una lista de productos a negociar en plazos diferentes que el resto de los integrantes del bloque. Así lo relataba entonces Astori.

“Obviamente en primer lugar incorporar a Argentina. Menciono a Argentina porque Paraguay, Brasil y Uruguay están exactamente en el mismo rumbo, en la misma orientación, con las mismas decisiones y, en caso contrario, respetar los tiempos de Argentina, pero seguir para adelante. Eso es lo que se ha resuelto hoy. Y eso nunca se había resuelto hasta ahora, es una novedad absoluta en la historia del Mercosur desde 1991 en adelante”, sostuvo Astori en 2015.

Era como un punto de inflexión para Uruguay. Astori, a los pocos meses de asumir su segundo periodo como ministro de Economía, aventuraba que aquella señal de Itamaraty era el comienzo de un proceso de flexibilización del Mercosur.

“Concretar este acuerdo es fundamental para concretar otros acuerdos, sin ninguna duda. Esto no termina acá. Pero este es un primer gran paso que da cuenta de que el Mercosur empieza a abrirse como bloque, esto es a tener la flexibilidad que estaba solicitando Uruguay desde hace tanto tiempo”, dijo.

El entonces canciller Rodolfo Nin Novoa contó lo que habían hablado con Dilma Rouseff y el acuerdo con la Unión Europea.

“Lo que nosotros queríamos era ver si conseguíamos un marco de flexibilización que habíamos reclamado desde hace mucho tiempo para los acuerdos comerciales y la posibilidad de establecer una fecha para reiniciar las conversaciones con la Unión Europea a fin de cristalizar un acuerdo de libre comercio que lleva casi 20 años discutiéndose. Y allí la señora presidenta de Brasil, el canciller y su equipo nos dieron una gran noticia. Para ellos el acuerdo con la Unión Europea es una prioridad para este año”, afirmó.

Aquel primer paso que marcaron Nin y Astori nunca se cristalizó. Arbeleche fue consultada sobre qué diferenciaba este momento de aquel y qué hacía pensar que no habrá que esperar otros 20 años.

“Era nuestra preocupación que no ocurriera eso. Por eso es importante que de esta reunión salimos con plazos. Salimos con plazo para una siguiente reunión extraordinaria del Consejo de Mercado Común y también es importante que el canciller (argentino, Felipe) Solá ya bajó este tema a nivel de los equipos técnicos, de los coordinadores. No podemos esperar 20 años más, eso fue claro y hubo momentos fuertes porque se trataba de eso mismo: los plazos no pueden ser los que se manejaron hasta ahora”, dijo Arbeleche.