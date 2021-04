Campaña busca mostrar que el amor y la intimidad no tienen edad “Hablemos del goce del sexo en la vejez” (“Let’s Talk the Joy of Later Life Sex”) es el nombre, en español, de una campaña llevada adelante por el fotógrafo inglés John Rankin.

Actualizado: 30 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

Let’s Talk the Joy of Later Life Sex