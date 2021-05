El acuerdo “ganar-ganar” entre el gobierno y la Intendencia por el transporte Juntos y con una “buena idea”. Así se presentaron este jueves el gobierno nacional y el el de Montevideo para explicar el acuerdo para el transporte de la capital.

Actualizado: 07 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y la intendenta de la capital, Carolina Cosse, explicaron que llegaron a un acuerdo económico para subsidiar con 500 millones de pesos el transporte urbano con el objetivo que tenga el 100% las unidades en la calle en mayo y junio.

Para eso volverán los trabajadores que están en seguro de paro.

“Estamos hablando de algo más de 600 trabajadores. ¿De qué consta este apoyo extraordinario? El apoyo tiene un monto total de aproximadamente 500 millones de pesos que, de forma conjunta, el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo se van a hacer cargo”, explicó Arbeleche.

Los tres destacaron que es un acuerdo “ganar-ganar” porque da trabajo y al mismo tiempo aumenta la capacidad en las unidades para cumplir las medidas sanitarias.

Ahora la flota en la calle es del 75%.

“Esta medida es hasta junio porque las acciones sobre el transporte son de monitoreo constante. En junio tenemos que volver a ver en qué está la situación. Con la situación tal como la tenemos hoy, esta medida llevaría la distancia entre oferta y demanda, o sea entre cantidad de unidades y volumen de gente, llevaría esa relación a un 50%, si no a más”, dijo Cosse.

Hay una sobre oferta de 50%, que evidentemente es deficitaria. Arbeleche dijo que el gobierno ya palió este déficit el año pasado pagando la totalidad de los boletos de estudiantes (como si se huibieran tomado el bus) y algo más.

El subsidio a estudiantes y el fideicomiso del gasoil totalizaron 1.900 millones de pesos. Un aporte extraordinario de 328 millones de pesos.

Heber sabe que ahora le pedirán un acuerdo similar para el transporte suburbano.

“Queda hablarlo seguramente con los suburbanos, ya me están llamando. Tendremos que tener las reuniones del caso y las consultas, y ver si podemos buscar medidas que puedan ayudarlos a que esto no impacte ni en una gran aglomeración dentro de los mismos ómnibus y que esto no impacte en las economías de las empresas que las queremos sanas y fuertes”, afirmó.