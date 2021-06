Educación en pandemia: “esto ha sido una crisis espantosa” Helena Rovner, especialista senior en educación para el Banco Mundial y exintegrante del Plan Ceibal, dijo que tras la pandemia habrá que establecer perfiles de egreso menos ambiciosos en Primeria.

Actualizado: 07 de junio de 2021 — Por: Redacción 180

“Lo que está perdido, está perdido. Lo mejor es asumir que esto ha sido una crisis espantosa. Verdaderamente lo que ha pasado con los cierres prolongadísimos de escuela no hay que minimizarlo”, dijo Rovner en una entrevista con No toquen nada.

“Por más que Uruguay tenía Ceibal y estaba muy bien posicionado no podemos ser cómodos y decir que zafamos, que no fue tan horrible como los demás. La tragedia es grande y las pérdidas son grandes”, agregó.

Rovner, que dirigió el Área de Evolución y Monitoreo del Plan Ceibal, consideró que si bien hubiera sido deseable que los docentes estuvieran más capacitados en las herramientas digitales, “la manera en que Ceibal se desplegó muy tempranamente y de manera bastante pionera fue bastante inteligente, hacerlo de una manera no obligatoria y no generar resistencia, de irse difundiendo a partir de comunidades de aprendizaje y no de una manera compulsiva”.

La especialista consideró que “ya no es discutible” que la formación docente debe incorporar el entrenamiento en el uso de herramientas digitales básicas, por ejemplo cómo usar las distintas plataformas de educación a distancia.

De cara a una salida de la pandemia, con la recuperación de las clases presenciales en todos los niveles, Rovner afirmó que hay que reformar los calendarios académicos y curriculares enfocándolos en las “habilidades fundacionales”.

“Lo que hay que asumir es que no se puede hacer el curriculum como siempre, hay que reformarlo, adaptarlo a esta cuestión de la no presencialidad y de saber que hay algunas habilidades que no van a poder desarrollarse. Por lo tanto hay que establecer distintos objetivos mínimos o perfiles de egreso de año probablemente menos ambiciosos para 2021 e ir viendo cómo eso se puede recuperar en 2022 y hacía adelante”, afirmó.