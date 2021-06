Salinas anuncia retorno de consultas presenciales y cirugías coordinadas El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este martes que el 15 de julio se retorna a la presencialidad de las consultas médicas en los servicios de salud y desde el primero de agosto se reinician las cirugías que habían sido suspendidas.

Actualizado: 30 de junio de 2021 — Por: Redacción 180

Según Salinas, el objetivo es que en el período comprendido entre agosto y setiembre se regularice la situación de la totalidad de las cirugías pendientes.

“Son bastante menos de las que se estimaba pero vamos a tener un diagnóstico certero con la declaración obligatoria que tiene que hacer las diferentes Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Algunas IAMC no han dejado de hacer sus intervenciones y eso lo tenemos estudiado. Hay otras que sí. Eso lo tenemos que atar a un estímulo que se llama la meta y bajar la lista de espera. Tampoco inducir las coordinaciones quirúgicas a través de cantidad de cirugías porque eso puede generar un estímulo perverso. Se intenta que sea un estímulo positivo y que no haya lista de espera como en la situación habitual, no pandémica, que es que las cirugías tengan 180 días para coordinarse”, dijo.

Las consultas médicas

La primera consulta de un paciente, con un médico de cualquier especialidad, será siempre presencial.

En medicina general y familiar se atenderá a cuatro pacientes presenciales y uno no presencial, al igual que en especialidades médicas y quirúrgicas.

En psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría se admitirán tres consultas presenciales y una no presencial.

En psiquiatría infantil se permitirán dos presenciales y una no presencial.