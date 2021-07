Suspensión de cirugías permitió que instituciones “con números rojos” compensaran balances, según SAQ El presidente del Sindicato Anestésico Quiurúgico, Daniel Montano, dijo que en la gremial tienen información de que “muchas instituciones que estaban con números rojos pudieron compensar sus balances” a raíz de la suspensión de las cirugías programadas. Advirtió que ahora “nos vamos a encontrar con enfermedades más avanzadas y de más difícil resolución”.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que desde el primero de agosto se reinician las cirugías que habían sido suspendidas. El objetivo según la ordenanza del Ministerio de Salud Pública (MSP) es que en marzo de 2022 no haya cirugías atrasadas.

Salinas dijo que la cantidad de cirugías era menor a la que ellos pensaban. Daniel Montano, presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, planteó algunas diferencias con esa visión.

“El Ministerio de Salud Pública tiene sus cifras que seguramente viene de datos que los prestadores le han pasado. Pero también nosotros tenemos nuestros cálculos en base a lo que históricamente se ha operado y que no se ha operado en el año pasado”, consideró.

Según el dirigente de SAQ, “probablemente la diferencia radica en que hay muchos pacientes que todavía no han concretado su etapa diagnóstica y van a ir concretándola a medida que volvamos a la presencialidad luego del 15 de julio. Seguramente ahí vamos a tener una demanda muy grande en cuanto a paraclínica y diagnóstico, rápidamente las cifras van a aumentar en las listas de espera porque históricamente siempre se operó a ese nivel en Uruguay. No hay por qué pensar que no va a ser así”.

Desde SAQ creen que en agosto se puede retomar el ritmo de intervenciones que había previo a la pandemia porque se liberan camas y recursos humanos. Hay instituciones que hicieron cirugías y otras que no hicieron, dijo el ministro y explicó que el MSP iba a estudiar esto.

Montano dijo a No toquen nada que una de las explicaciones a esas diferencias es lo económico.

“Hubo prestadores que a pesar de la autorización para postergar cirugías coordinadas no oncológicas, intentaron seguir operando dentro de sus posibilidad. De esa manera sus listas no se acrecentaron tanto. En cambio hubo prestadores que aprovecharon esa autorización para postergar, lo tomaron casi como una obligación y prácticamente no han operado nada más que los oncológicos y las urgencias en todos estos meses aunque hubieran podido hacerlo”, afirmó.

En esa opción primaron criterios institucionales que “obviamente” tienen una base económica, dijo.

“Cuanto menos se opera, menos se gasta y, por lo tanto, las instituciones pueden redirigir recursos. Nosotros tenemos información de que durante este período muchas instituciones que estaban con números rojos pudieron compensar sus balances y ahora están en números positivos. Eso indudablemente es porque retacearon en el área quirúgica que era donde estaban autorizados para hacerlo”, afirmó.

En los momentos más complejos de la pandemia SAQ pidió que cesaroan las intervenciones coordinadas. Pero la exigencia para el sistema de salud no fue igual en todo este año y medio. Y no hacer esas cirugías tiene consecuencias según el cirujano.

Montano dijo que hay daños colaterales o indirectos de la pandemia porque la patología de algunos pacientes que en 2020 era de una entidad, ahora puede ser más grave y tener una solución más compleja.

"Algunos pacientes que no se pudieron operar, se complicaron y hubo que operarlos de urgencias. Habrá otros que no se pudieron diagnosticar y ahora nos vamos a encontrar con enfermedades más avanzadas y de más difícil resolución, todo eso se observa en estas situaciones, es posible, va a pasar y no tenemos formas de medirlo porque no sabemos exactamente contra qué comprarlo. O sea que no se puede tener datos estadísticos fehacientes. Pero sin duda la resolución es más compleja cuanto más evolucionada está la enfermedad”, explicó.



Con base en un informe de Emiliano Zecca para No toquen nada.