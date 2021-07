Magistrados reclaman mayor transparencia para el ascenso de los jueces La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) está elaborando una propuesta para transparentar el mecanismo por el que ascienden los jueces.

06 de julio de 2021

La ministra del Tribunal de Apelaciones y presidenta de AMU, Garciela Gatti, habló en No toquen nada de la propuesta que están analizando en la gremial.

Actualmente los ascensos se dan con base en una lista que arma una comisión asesora creada en los años 90. Ese grupo está integrado por ministros del Tribunal de Apelaciones, designados por la Suprema Corte y por la AMU, además de representanmtes del Colegio de Abogados. La lista se confecciona en base a los informes que realizan los magistrados de segunda instancia sobre el trabajo de los jueces de primera instancia, además de los méritos del legajo de cada profesional e informes del Colegio de Abogados.

“¿Qué pasa con esta lista? Es mejor que nada, antes no había nada. Pero la lista no tiene criterios claros de por qué se elige a un juez o no, no hay criterios claros de cómo los superiores procesales evalúan a los inferiores”, señaló Gatti.

“La comisión asesora termina decidiendo básicamente en función de informes de los superiores procesales. Y los superiores procesales hacen un informe que es reservado. Entonces cuando sos juez no sabés quién te votó, por qué ni en qué caso estuviste bien. En la medida que no hay un protocolo, no hay posibilidad de recurrir y no es transparente, no es claro”, agregó.

En el año 2019 la ley 19.830 estableció el criterio de los concursos de oposición y mérito para los ascensos. Pero esa ley nunca fue reglamentada.

Ese concurso debería tomar varios parámetros como los informes sobre la actuación de los jueces, los méritos, cursos de posgrado, doctorados, el legajo, la antigüedad y las pruebas de conocimiento.

“Un gran combo que generaría un concurso muy completo que da un perfil”, definió Gatti.

Actualmente en AMU están en etapa de discusión sobre cuánto debe pesar cada uno de esos criterios. “Estamos de acuerdo en las grandes líneas pero los detalles cuestan un poco más”, contó la jueza.

Gatti cuestionó que el sistema actual de elección tiene “poca transparencia” incluso hacia la interna porque los jueces no saben por qué están o no en la lista.

“En la medida que no se puede controlar, que no se puede recurrir porque no hay elementos, hay poca transparencia sin ninguna duda. Es más, incluso en el Parlamento, cuando se designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución prevé primero un sistema que es el de las mayorías y luego el de la antigüedad. La antigüedad es objetiva, no es el mejor sistema pero es objetiva. Pero cuando el Parlamento elige a un ministro de la Suprema Corte tampoco sabemos por qué, no hay una explicación, votan la venia y se acabó. No sabemos qué cualidades de ese juez tomaron en cuanta, ni la población ni el propio interesado”, afirmó Gatti.