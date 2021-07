Los cambios aprobados en Diputados a la ley de teletrabajo La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Teletrabajo que ahora debe volver al Senado para su aprobación final.

Actualizado: 15 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

El proyecto entiende como "teletrabajo" la prestación del trabajo, total o parcial, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, utilizando preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea en forma interactiva o no (online – offline).

Esto se aplica en el trabajo privado o el de derecho público no estatal.

El texto plantea algunos cambios respecto al que se aprobó en el Senado, pero no alcanzó a un acuerdo de todos los partidos. El proyecto fue votado en su totalidad por la bancada del oficialismo pero no contó con los votos del Frente Amplio en los artículos sobre los límites de la jornada laboral, las herramientas de trabajo, la reversibilidad y el ámbito de aplicación.

Además, el Frente Amplio A presentó tres aditivos que no fueron tomados en cuenta.

El proyecto se discutió durante un año en comisión y todos los legisladores de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados destacaron el buen clima en el que se discutió el proyecto aún sin haber llegado a acuerdos en todos los artículos.

La diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló dijo que es fundamental legislar en este asunto.

“Su reciente desarrollo habilita una regulación que proteja al teletrabajador acorde con la tendencia del derecho nacional y en el contexto internacional. Tenemos la convicción además de que esta nueva modalidad tendrá importantes beneficios para ambas partes de la relación laboral, siendo una herramienta de gran utilidad en especial que podrá compatibilizar su vida laboral y familiar”, dijo.

Para el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero, la modalidad de teletrabajo también puede generar problemáticas que no están atendidas en esta regulación.

“Cabe celebrar la discusión franca de dos proyectos que tienen perfiles políticos diferentes. Se encontraron coincidencias pero donde también hay varias difergencias. Sabemos que el teletrabajo puede traer aparejadas diversas problemáticas, por ejemplo las vinculadas a la salud del trabajador en la medida que no esté regulado el tiempo de trabajo, el espacio adecuado de trabajo o el estrés por autoexigirse, así como una mayor individualidad por falta de relacionamiento social”, afirmó.

Herramientas de trabajo

El proyecto con media sanción establecía que quién debía hacerse cargo de los costos de las herramientas de trabajo debía surgir de un acuerdo entre las partes.

En este punto, casi todas las delegaciones que fueron a la comisión opinaban que era inconveniente. Además, a fines de mayo le contábamos que había un acuerdo en la comisión de modificar este artículo. Pero a pesar de esto, el artículo no cambió, sino que se agregó un párrafo que sostiene que en caso de no llegar a un acuerdo, quien tiene que hacerse cargo es el empleador.

El diputado del Frente Amplio Daniel Gerhard dijo que el cambio es absolutamente insuficiente.

“Se agradece el avance pero no es suficiente y no por los que ya trabajan en modalidad de teletrabajo sino por los nuevos y los que van a hacer trabajos sencillos de salario mínimo o poco más. Imagínense que al ratito de firmar el contrato o antes de firmarlo, empleador y empleado pasen a discutir quién pone los insumos. El que todavía no firmó el contrato o lo acaba de hacer, qué condiciones tiene para decir que le den la computadora porque no tiene una. Para empezar a trabajar, como no va a tener condiciones para ponerse firme con respecto a eso porque acaba de firmar un convenio, va a tener que tener 30 o 40.000 pesos para comprarse una torre, un monitor y una silla si es que no la tiene”, afirmó.

Desde el Partido Nacional, el diputado Pedro Jisdonian defendió la nueva redacción. “En este aspecto es importante destacar que en ningún caso el empleado está obligado a ser él el que tenga que poner los medios para trabajar. Se da la posibilidad de que exista un acuerdo entre ellos y en caso de no llegar a lograrlo, será el empleador el obligado a proveer los medios para realizar la actividad”, afirmó.

Jornada laboral

Fue uno de los puntos más discutidos en el Senado y en la comisión en diputados no hubo acuerdo, aunque legisladores del Frente Amplio dijeron que mejoró muchísimo respecto a lo aprobado.

En el proyecto que venía del Senado se excluía al teletrabajador de la jornada laboral diaria, esto no solo fue criticado por el FA sino por el Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la UdelaR.

Lo que se aprobó ahora no excluye al trabajador de la jornada laboral diaria, pero mantiene como referencia los límites semanales. Dentro de ese límite el trabajador puede distribuir las horas como prefiera, con una limitación: entre jornada y jornada tiene que haber un periodo de descanso de 8 horas. No se consideran horas extras cuando supere las 8 horas diarias, si cuando supere las 40-44 semanales.

El Frente Amplio no votó este artículo por considerar que 8 horas de descanso entre jornada y jornada es un límite demasiado bajo. Proponían 12 horas.



Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.