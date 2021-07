Rachazo al fideicomiso en Canelones: “el Diablo mete la cola” o “alguien mete la pata” El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, acusó a la Presidencia de romper el clima de acuerdo político en Canelones por cálculos electorales.

Actualizado: 22 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

“Hoy quiero contarles que algo cambió en Canelones. Esa acumulación positiva, surgida de un particular clima de convivencia política, se rompió”, dice Orsi en un video que colgó en redes sociales donde expresó su molestia por la negativa de los ediles blancos y colorados a votar un fideicomiso que posibilitaría obras en el departamento. Y acusó a la Presidencia.

“Nuevamente ediles blancos y colorados estaban dispuestos a acompañarnos en una solicitud de financiación de futuras obras y desarrollos en cada rincón de nuestro departamento. La Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad. Parece que molesta que a Canelones le vaya bien y, como se dice en campaña, 'el Diablo metió la cola'”, dijo.

Orsi apuntó a la frase del presidente “de esto se sale con obra pública” para cuestionarlo. Y dijo que el gobierno nacional seguirá contando con el gobierno departamental a pesar de lo que sucedió.

“Duele ver que se priorice el cálculo electoral por sobre los intereses de la gente de Canelones. Duele que en tiempos de aumento de la desocupación se impidan inversiones que generan trabajo genuino. ¿Dónde quedó la frase 'de esto se sale con obra pública'?”, cuerstionó.

Orsi señala que el departamento se transformó en los últimos años por obras que fueron posibles por mecanismos de financiación que aprobaron todos los partidos. Y que la Intendencia pasó de ser una institución fundida a una institución creíble.

Orsi enumeró las obras que se iban a fiananciar con el fideicomiso y que ahora “se quieren privar”.

“Se le quiere privar de las casi 40 obras de consolidación de barrios que incluyen 116 kilómetros de calles pavimentadas. Se le quiere privar de las mejores plazas y parques en nuestros 30 municipios. Se quiere impedir la creación de un Fondo de Movilidad Eléctrica para el transporte público. Se quiere debilitar el sistema de recolección de resiudos”, enumeró.

El líder de Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, cuya base política está en Canelones, fue una de las voces del oficialismo que respondió a Orsi.

Este jueves en DobleClick, de DelSol, Peña respondió que “capaz que alguno metió la pata y no la cola”.

“Creo que están fuera de tono algunas de las declaraciones que se han hecho no solo por el intendente sino por algunos de los dirigentes del Frente Amplio”, consideró. Agregó que para él se trata de una “herramienta extraordiaria” de endeudamiento por un plazo de 20 años que necesita una mayoría especial.

“No puede ser que porque no te voten algo que vos querés que te voten cambie el clima político. No cambia nada. Mientras te dicen que sí, está todo bien, pero si un día legítimamente como oposición te dicen que no te pueden acompañar, ya cambió la cosa”, criticó.

Dijo que la afirmación de que hubo presión de Presidencia es “temeraria” y que “deberá demostrarla”.