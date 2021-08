Recuperación salarial depende de que “todos los astros se alineen en el cielo” Desde el PIT-CNT se cuestiona que faltan garantías para el cumplimiento de la recuperación salarial y que las pautas del gobierno desconocen los acuerdos del año pasado.

Actualizado: 09 de agosto de 2021 — Por: Redacción 180

El Instituto Cuesta Duarte presentó un análisis de los lineamientos del gobierno para la negociación en el marco de la novena ronda de los Consejos de Salarios. Allí se señala “enorme preocupación” por la evolución del salario y por planteos que rompen con la lógica histórica de la negociación.

Milton Castellano, director de ese instituto del PIT-CNT, explicó en No toquen nada que en la ronda anterior se había planteado que “a partir de junio de este año comenzaba a detenerse la caída” en la economía y “por lo tanto se creaban las condiciones para que en enero del año que viene comenzara la recuperación”.

Sin embargo, desde la central sindical se entiende que ese escenario ya no está garantizado.

“Primero no está garantizado que no se siga perdiendo de aquí a fin de año. Segundo, se plantea en forma muy tibia, a partir del año que viene, recuperar un 1,6 puntos porcentuales de la pérdida. Entonces eso hace que esa pérdida de cuatro o cinco puntos se vaya en el tiempo en su recuperación. Pero tampoco ese 1,6 está garantizado. Va a depender de muchos factores como la inflación y el empleo. Es decir, necesito que todos los astros se me alineen en el cielo de manera tal que podamos tener esa recuperación”, explicó Castellanos.

Para él es “una situación preocupante” porque “no se repetan los acuerdos, lo que habían sido los ajustes puentes”.

Castellano recordó que los acuerdos anteriores incluian cláusulas gatillo que preveían ajustes automáticos en caso de que se disparara la inflación, por ejemplo. Las pautas actuales no incluyen mecanismos de este tipo.

El dirigente sindical cuestionó que los sectores que no han sufrido con la crisis derivada de la pandemia y la emergencia sanitaria e incluso han tenido expansión, no aceleren la recuperación del salario real.

“El agroexportar no debió haber tenido pérdida de salario. Y la ha tenido. ¿Cómo se explica un sector en expansión que ha tenido y tiene pérdida de salario? Hay sectores de la alimentación, del medicamento, que no dejaron de funcionar. Hay otros que sí están en la lona. Pero siempre se pone como ejemplo el sector que está en la lona, cada vez que vamos a negociar nos dicen del drama del sector hotelero. Es cierto, nadie va a discutirlo. Pero poné en la balanza también el contrapeso de los sectores que no han tenido problemas”, reclamó.

Castellano dijo que la negociacón colectiva “tendría que ser más equilibrada”.

“Negociar en estas condiciones implica que tienen que haber determinada flexibilización en lo que son los lineamientos. Si yo estoy en buenas condiciones, ¿por qué solamente puedo recuperar 1,6 de lo perdido? ¿Por qué no lo recupero todo de golpe si nunca tuve caídas? Lo que yo hice el año pasado en algunos sectores fue transferir parte de mis ingresos al sector empresarial cuando el sector empresarial no estaba pasando mal”, afirmó.