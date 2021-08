Cambios legales por la instalción de Google en Uruguay: “vamos a tener con quien hablar” La instalación del gigante tecnológico Google en Uruguay además de tener un impacto económico y logístico, también supondrá cambios a nivel legal: la posibilidad de reclamar en el territorio.

Actualizado: 20 de agosto de 2021 — Por: Redacción 180

La abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad Bárbara Muracciole explicó en No toquen nada el impacto a nivel legal que puede tener la instalación de Google en Uruguay.

El gigante tecnológico de origen estadounidense anunció la compra un predio de 30 hectáreas en el Parque de la Ciencia de Canelones para instalar un centro de datos.

A nivel de los reclamos que eventualmente pueden hacer los usuarios de los servicios de Google, el cambio está en la jurisdicción territorial, dijo Muracciole. Si bien los derechos a reclamar están vigentes el problema es cómo hacer cumplir una sentencia cuando la empresa no está instalada en el país.

“Para un usuario común, para un desarrollador, para una pequeña empresa, es prácticamente imposible. Pensemos lo que pasó con Uber. Con Uber fue posible llegar al fallo que entendió que los choferes eran empleados de Uber porque tenía una empresa local. A través de esa empresa fue que se trajo al Uber matriz a juicio y a proceso. En eso cambia”, explicó la abogada.

“Si no, tendríamos que ir a pelear allá y ver qué posibilidades tenemos. Incluso, evitamos los silencios porque nosotros vamos a emplazar, a notificar, e incluso para decir que no corresponde o que no procede, van a tener que contestar. Ya vamos a tener un domicilio, una representación, vamos a tener en territorio con quien hablar. Antes no lo teníamos”, agregó.

En el caso de los correos electrónicos, por ejemplo, “podría pensarse en alguna acción que pudiera solicitar información sobre esos correos por algún procedimiento judicial”.

“El hecho de que estén en territorio nacional lo que hace es que exista la posibilidad de la actuación directa de nuestros jueces. Es la territorialidad y la jurisdicción. Está en territorio y el juez no tiene que pasar por ningún otro juez ni otro organismo. Puede, si lo entiende pertinente porque corresponde, aplicar medidas incluso cautelares. Es decir, para prevenir una posible pérdida de información o de prueba podría aplicar medidas sobre esos servidores”, explicó Muracciole.