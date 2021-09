Jutep: la gran ausente en las denuncias contra el exministro Cardoso La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), máximo órgano de lucha anticorrupción, no fue mencionado para investigar los hechos que motivaron la renuncia (o el despido) de Germán Cardoso del Ministerio de Turismo.

Actualizado: 01 de setiembre de 2021 — Por: Redacción 180

El denunciante, el ex director de Turismo Martín Pérez Banchero, eligió la prensa para dar a conocer supuestas irregularidades que también pueden ser delitos. Cardoso y el Frente Amplio eligen camino de las investigadoras parlamentarias: o sea, investigación entre pares.

La Mesa Política de la coalición de izquierda emitió una declaración el viernes 30 de agosto que en su punto tres mandata a la bancada del Frente Amplio “hacer los máximos esfuerzos por esclarecer los hechos denunciados y agotar todas las instancias, incluidas las judiciales, si fueran pertinentes”.

El diputado Eduardo Antonini, del Frente Amplio, dijo a No toquen nada que van a analizar todas las acciones posibles. “La primera acción es la política en el Parlamento que es la que vamos a dar. Después iremos analizando paso a paso”, afirmó.

Antonini dijo que una de las acciones “podría ser” llegar a la Jutep.

Cardoso y Jutep

La presidenta de la Jutep, Susana Signorino, dijo que el organismo recibió una denuncia anónima el 25 de junio y resolvió iniciar la investigación por varias llamadas de Cardoso al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, donde el ministro hacía algunos pedidos personales.

Este caso que ahora pide investigar el Frente Amplio no fue presentado ante la Jutep. Su presidenta dijo en No toquen nada que el organismo no actuará de oficio por la falta de personal y el bajo presupuesto que tienen.