“Al sistema político no le gustó ver lo que podía hacer la Jutep” El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil dijo que “claramente” ese órgano no tiene importancia para el sistema político.

Actualizado: 06 de setiembre de 2021 — Por: Redacción 180

En una entrevista con No toquen nada la actual presidenta de la Jutep, Susana Signorino, afirmó que no pueden trabajar con los recursos humanos y económicos que tienen. Lo mismo había dicho en el Parlamento.

Gil, que estuvo al frente de esta organismo hasta febrero de 2020, recordó este lunes en No toquen nada que la última ley que transformó a la Jutep en servicio descentralizado también determina que es “el órgano superior para detectar, prevenir, sancionar y erradicar los actos corruptos”.

“Eso está tomado textualmente de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es eso, es el órgano superior y no hay mucha vuelta para darle. Ahora, en la realidad no tiene esa importancia y claramente no la tiene para el sistema político”, afirmó.

Gil puso otro ejemplo de la falta de interés en potenciar la acción de este organismo de contralor. incluso cuando las propuestas implican ahorros y no gastos.

“En 2018 o 2019 propusimos una serie de modificaciones que implicaban ahorros y tampoco fueron aprobadas. Ahí dije que el sistema político no quiere apoyar a la Jutep. Es inentendible que algo que nos cuesta nada, que ahorra plata, no sea aprobado. Es verdad que no ha habido un fortalecimiento de la Jutep”, señaló.

Si bien se ha mostrado que hay corrupción en distintos niveles en el país se prefiere quedarse con lo que dice Transparencia Internacional respecto a que Uruguay es el estado con menor percepción de corrupción de América Latina.

“Eso es cierto pero es una gran excusa para no hacer nada. Dejemos de mimarnos con ese tema, dejemos de hacernos los distraidos, reconozcamos que hay corrupción y que cada vez hay más corrupción, reconozcamos que el ciudadano hoy está molesto con ese tema y que el riesgo es la pérdida de confianza en todo el sistema. No en vos, en mí, en aquel partido o en este, en todo el sistema como tal. Eso es muy peligroso y es lo que vi en otros paíeses”, advirtió Gil.

“Me he convencido de que no hay particular interés. El intento nuestro que fue mostrar lo que puede hacer la Jutep para que se vea la importancia de potenciarla. Mi conclusión muy personal es que al sistema político no le gustó ver lo que podía hacer la Jutep. Lo que a nosotros nos gustó, lo que a los funcionarios les gustó, al sistema político no le gustó. 'No, mejor no'”, lamentó.