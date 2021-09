Cambio en Acceso a la Información es “regresivo e innecesario” El cambio a la Ley de Acceso a la Información Pública que se propone en la Rendición de Cuentas “es regresivo e innecesario”, según la Unidad que vigila el cumplimiento de esta ley.

Actualizado: 09 de setiembre de 2021 — Por: Redacción 180

La Rendición de Cuentas ya cuenta con media sanción de Diputados y está a estudio del Senado. Cuando se debatió en la cámara baja, la Unidad de Acceso a la Información, presidida por Gabriel Delpiazzo, envió una carta donde cuestionaba los cambios introducidos en este tema.

El texto a estudio del Parlamento establece que la información pasible de un pedido de acceso solo podrá ser solicitada en caso de que el organismo no cumpla con la periodicidad en su publicación.

Delpiazzo explicó en No toquen nada por qué entienden que este cambio es regresivo.

“Creo que hay que hacer una distinción: si esa información ya existe o hay que producirla para publicarla. Si la información ya existe no hay ningún motivo para no entregarla al ciudadano que la solicite. Acá hay que distinguir dos cosas: la información pública de la información de publicación obligatoria. Obviamente hay información que hay que publicar obligatoriamente pero es un mínimo de la información que posee el Estado. Pero si la información existe y es pública, cualquiera la puede pedir y hay que entregarla esté publicada o no esté publicada, haya fecha para publicación o no. En ese sentido es regresivo. Distinto es el caso si es una información que hay que producir, que hay que elaborar para poder subir a la web, por ejemplo. En ese caso, el cambio es innecesario porque la ley ya contempla esa situación”, afirmó.

Esta Unidad funciona en el ámbito de la Agesic. Delpiazzo trabaja allí desde noviembre de 2012 y la preside desde 2013. Además, desde 2018 ejerce la Presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de Iberoamérica.

Delpiazzo cuestionó otro cambio que establece la Rendicón de Cuentas.

“El primer cambio que establece es que se puede pedir la información si no está en la web. Entendemos que es un cambio regresivo. Nos genera algunas preguntas: ¿si está en la web, cuál es el problema de que alguien lo pida y contestarle con el link? En lugar de decirle que no lo puede pedir por determinado artículo por qué no decirle que está publicado con el link. Si alguien viene a pedirme la información no es para jorobar, es porque no la encuentra. La verdad es que no se entiende esa prohibición”, sostuvo.

Cambio cultural

El presidente de la Unidad de Acceso a la Información consideró que “todavía un resabio cultural bastante presente en los organismos de que los expedientes, la información, es un activo propio de los organismos. En realidad la ley cambia totalmente ese paradigma”.

“Lo más difícil es hacer el click mental y creo que es una tarea que no se logra de un día para el otro. En los planes de gobierno, en los planes político partidarios, en los discursos, la transparencia está siempre presente como un eje transversal. En el discurso está. Después hay que mostrarla en la cancha, la transparencia cuesta trabajo pero soy optimista. Creo que se han logrado muchos avances pero hay que seguir machacando”, afirmó.