El cruce de Lacalle con Maduro y Díaz Canel en la Celac Un repaso del cruce del presidente uruguayo, Luis Lacalle, con los mandatarios de Cuba y Venezuela durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Actualizado: 20 de setiembre de 2021 — Por: Redacción 180

La reunión fue el sábado en México y no contó con la presencia de Brasil, que renunció, ni con el presidente Argentina, Alberto Fernández, que lidiaba con una crisis interna en su gobierno y cambió al canciller en medio de la cumbre. La Celac tiene 10 años y no se reúne desde hace cuatro.

Lacalle fue el que apuntó a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dijo que Uruguay estaba ahí porque la Celac amplió s u participación con otros países del mundo. Al mismo tiempo reivindicó la OEA. Y luego habló de la democracia.

“Participar de este foro no significa ser compaciente. Por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros con esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, afirmó.

Lacalle luego de decir esto habló de la visión de solidaridad internacional y el fracaso de Covax.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también presente en el evento, ya había hablado. Su foco fue atacar el bloqueo de Estados Unidos a su país, pero también defendió al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Así que el cubano tenía que esperar al final para contestar.

El que seguía a Lacalle era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El venezolano había también escuchado al presidente paraguayo que había dicho que no reconocía el gobierno de Maduro.

"Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente", dijo Abdo Benítez.

Cuando habló Maduro le respondió a ambos. Criticó a Brasil por irse. Dijo que la Celac recupera la idea de Bolívar de proyecto unitario. Y contestó.

“Le digo al presidente de Paraguay: ¡ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina! (...). ¡Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha y el lugar!", dijo.

Luego Maduro, sin citar a Lacalle, dice algo que dijo un presidente y que claramente lo ha dicho Lacalle.

“Dijo alguno de los presidentes que no debemos constituir clubes ideológicos, que no debemos ideologizar las relaciones internacionales. Lo aprendí como canciller. ¿Ustedes saben quién me lo enseñó? Hugo Rafael Chávez Frías. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la Humanidad, de los grandes intereses de la region”, afirmó.

Ida y vuelta con Díaz Canel

Casi al final el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, pidió la palabra por la mención de Lacalle. Respondió que los comentarios de Lacalle Pou mostraban su "desconocimiento de la realidad".

“La mención a Cuba que hizo el presidente Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo. El presidente Lacalle no lo mencionó. Escuche usted a su pueblo que reogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad un paquete, un paquetazo neoliberal”, señaló.

Díaz Canel siguió luego con sus críticas al neoliberalismo y la OEA y a su “impresentable secretario general”

Lacalle pidió de nuevo la palabra y le contestó. "En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano", afirmó.

"Quiero citar simplemente (...) es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: 'que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente'", agregó.

Y como Lacalle citó la canción “Patria y vida” vino otra respuesta de Díaz Canel. "Parece que el presidente Lacalle Pou tiene muy mal gusto musical" y que la canción era "una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana".

Ahí Lacalle levanta la mano, como en la escuela. Quería meter una más. Pero no lo dejaron seguir.