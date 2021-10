¿La Masonería es elitista? El gran maestro de la Gran Logia de la Masonería uruguaya, José Garchitorena, dijo que la Masonería puede tener “sesgos” pero no es “elitista”.

Actualizado: 01 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

José Garchitorena (No toquen nada/ José Benítez)

Garchitorena estuvo en No toquen nada en el marco de los festejos por el Día de la Libertad de Expresión (20 de setiembre). La Masonería es una de las organizaciones que promueve esta fecha declarada por ley desde 2004.

En la entrevista fue consultado sobre si la Masonería es una organización elitista. Y dijo que en el caso de Uruguay, no lo es.

“La Masonería no es elitisa. Además eso va de la mano de cada país y cada lugar. Hay lugares donde ves que la Masonería está integrada claramente por gente de poder económico, pienso en masonerías africanas o de otros países de América. En otros países como Uruguay, Argentina, Chile, la Masonería es como la sociedad, más horizontal”, dijo Garchitorena, que también ministro de la Corte Electoral.

“Ahora bien, la Masonería es selectiva en el sentido de que no tocás el timbre y te afiliás. Te tienen que presentar y fundamentar la propuesta de tu ingreso. Los demás opinamos sobre si se autoriza o no ese ingreso. Ese filtro no es económico ni social, sí apunta a ciertas condiciones intelectuales, intereses fundamentalmente, perfiles éticos. Naturalmente puede ser que estemos sesgados para determinados perfiles, más que sectores económicos”, agregó.