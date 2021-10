¿El Parlamento debe regalar armas a los mejores cadetes militares y policiales? El presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, planteó que es anacrónica la costumbre de que ese cuerpo le regale un arma y una Constitución a los mejores cadetes de las escuelas Militar, Naval y de Policía.

Actualizado: 20 de octubre de 2021 — Por: Redacción 180

Por una resolución de 1998, Diputados le regala un arma y un ejemplar de la Constitución a los alumnos con mejor promedio de las escuelas Militar, Naval y de Policía.

Este martes el presidente en ejercicio de la Cámara, el frenteamplista Alfredo Fratti, dijo que le parecía “absolutamente anacrónico”.

“Cuando me recibo de veterinario no me regalan una jeringa. Al maestro no le regalan una tiza y un pizarrón. Le regalan un anillo porque es un tema de honor”, afirmó.

Desde la coalición multicolor se defendió esta costumbre. Finalmente, por votación del oficialismo, se decidió continuar con esta práctica.

Uno de los legisladores que argumentó a favor fue el colorado Ope Pasquet. Lo hizo por el lado del carácter coactivo del orden jurídico, que lo distigue del orden moral, por ejemplo.

“El derecho se impone si es necesario a través de la coacción del Estado. Eso se hace a través de las armas, es la fuerza pública. Y cuando se entrega un arma y la Constitución se simboliza cabalmente la misión que los policías y los militares tienen que cumplir. Tienen que servir con las armas a la República”, afirmó.

“Eso no es un simbolismo nuevo. Eso es lo que consta en el Escudo Nacional donde hay un cuartel que tiene el Cerro de Montevideo que representa la fuerza. Eso es lo que está en el Obelisco a los Constituyentes del año 30, que tienen tres estatuas que representan la libertad, la ley y la fuerza. Eso es lo que representa esa alegoría clásica de la justicia con una balanza en una mano y la espada en la otra, porque el derecho es un orden coactivo que se impone si es necesario a través de la fuerza. Y la fuerza pública en una democracia sirve a las instituciones de la República. Eso es lo que estamos señalando con este símbolo”, agregó.